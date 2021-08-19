《我家的熊孩子》SJ替希澈過生日反而整到別人！最可憐莫過於建熙：「原來那不是我的蛋糕」

真的是太荒唐了啦XDDD

《我家的熊孩子》最新EP.254，Super Junior神童、銀赫與東海為希澈過生日，吃完生日宴便玩起骰子遊戲，遊戲中的任務反倒整了別人。

首先是銀赫，他打給很久沒聯絡的朴炯植，很小聲地喊：「我愛你……」結果對方摸不著頭緒問：「你是誰？」希澈在一旁笑翻：「他把你號碼刪掉了！」銀赫問他為何沒存電話，最後才說明自己是銀赫哥，朴炯植回應：「啊……」



希澈骰到「打給徐章焄哥獲得允許去他家玩」。要知道，徐章焄可是非常愛乾淨的，這個任務根本難如登天。徐章焄聽了希澈的要求警覺性很強：「為什麼？你在錄影吧？」直接戳破了希澈的意圖。

過沒多久換東海骰到了打給徐章焄的任務，東海劈哩趴啦一口氣念完要求，徐章焄回應：「你們在幹嘛啊？到底在幹嘛啊？那個，我先講清楚，我正在洗碗，接下來的人我都不會接了。」其他人笑到不行。在此也要說明一下，徐章焄在清潔上非常注重細節，在《脫掉鞋子恢單4Men》洗碗時也曾說自己洗碗需要專注，SJ竟然連續打擾了他XD

徐章焄被打擾不算什麼，接下來這位的遭遇會讓人感到心疼卻又覺得好笑……

希澈一開始打給好友建熙他沒接（按：建熙為希澈學生時期至今的好友，已在《熊孩子》露臉好幾次），建熙後來回電問希澈：「為什麼打來？瘋子嗎？不是因為我生日才打來嗎？」SJ機靈的這四位隨即唱起生日快樂歌。



希澈還借花獻佛，把自己的蛋糕當作要給建熙的蛋糕了：「你的蛋糕在這裡，要祝你生日快樂，馬上把蛋糕拍照給你。」四人還錄影給建熙，讓建熙很感動。建熙在IG發了那張蛋糕照：「謝謝你，我的朋友ㅠㅠ」



過了將近2個月、等到《我家的熊孩子》希澈慶祝生日內容播出後，建熙才知道一切都是騙人的，上傳了節目翻拍畫面以及SJ當時錄的影片說：「哇背叛感……破壞感動……這樣打人家後腦勺嗎……流下了感動的眼淚，還在Instagram上傳了蛋糕照片，結果不是我的蛋糕……你果然是那樣的人啊……」希澈留言辯解：「啊我是真的慌了哈哈哈哈哈哈」



不僅如此，希澈也回到2個月前那張蛋糕照下留言：「這些都是假的哈哈哈哈哈哈哈」，建熙回覆：「我會報仇的，等著吧」



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（圖：建熙IG@gunheenim 截圖、《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截圖）

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