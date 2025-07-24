《我獨自升級》終於要拍真人版，原畫師無緣親眼見證：突發疾病離世已3年

火爆全球的IP《我獨自升級》近日宣佈拍攝真人版，並請來人氣演員邊佑錫擔任主演，風光無兩。 然而鮮少有人知道的是，網漫版的畫師早在3年前已因病過世，年僅37歲。

《我獨自升級》是韓國作家Chugong創作的奇幻冒險網路小說，故事設定魔物可以通過「傳送門」來到人間，部份人類覺醒超能力並成為魔物獵人，其中被稱為「人類最弱兵器」的主角意外發生二次覺醒，不斷升級並探究世界背後的秘密。



這部小說從2016年開始連載，2018年推出網漫版，由張成樂創辦的工作室REDICE STUDIO接下繪製工程。 1985年出生的張成樂從2014年開始網漫繪製工作，除了大爆款《我獨自升級》之外，還曾用REDICE、DUBU等筆名為日本漫畫《宇宙浪子》《巨蟲列島》作畫，並在2018年創辦網漫製作室REDICE STUDIO。

網漫版從2018年3月連載至2021年12月底，全球累計觀看次數高達142億次。 很多人認為，該作品能夠在海外打出名氣，富有動感的精良作畫功不可沒。 令人意外的是，連載初期僅由張成樂與一名助理完成所有繪製工作，知名度漸升之後才增加人手。



2022年，《我獨自升級》網漫籌劃推出番外篇和衍生篇，原本也計劃請張成樂繼續擔任作畫，未料張成樂卻在7月22日突發腦出血不幸身亡，年僅37歲。 坊間有猜測死因或許與過勞有關，但根據公司公告，張成樂平時就患有慢性疾病，腦出血也是因該病引起。

最終，《我獨自升級》番外篇和衍生篇《我獨自升級：Ragnarok》的繪製工作，交由同屬於REDICE STUDIO的畫師DISCIPLES和JIN分別接下，並在2023年1月和2024年8月先後開始連載，繼承發揚已故代表張成樂留下的寶貴遺產。



與此同時，《我獨自升級》電視動畫版也在2024年和今年初陸續播出兩季，均獲得引大量好評，進一步奠定全球人氣。



如今，Netflix在今年7月初宣佈買下《我獨自升級》版權拍攝真人版，還請來《背著善宰跑》爆紅演員邊佑錫飾演主角「成振宇」，引起無數期待。



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