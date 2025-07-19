姜河那自曝獨特食性：橘子帶皮吃，柿子剖籽吃！網笑稱「旗安84靈魂雙胞胎」

演員姜河那近日做客劉在錫與柳演錫主持的SBS綜藝《只要有空，第三季》，聊天時透露獨特的飲食習慣，就是不論什麼食物都「整個吃掉」，震驚眾人。

姜河那和徐現宇本次出演是為了宣傳新片《墻外之音》，第一站來到首爾植物園，傾聽管理員的故事。 姜河那透露讀書時的外號叫「蒜頭」，因為本名是「金河那」，讀得快一點就變成「金蒜頭」XD

姜河那表現出對植物的好奇，詢問如何用種子種植香瓜、吃香瓜時如果不去籽會不會拉肚子，無厘頭發言逗得大家哈哈大笑。 MC柳演錫提到姜河那對於事物都會「整個吃掉」的習慣，姜河那坦然承認：「我連橘子也直接帶皮吃，蝦子也從頭到尾全部吃掉、不會留下任何東西。」



最驚人的還要數柿子，姜河那表示如果把柿子的籽剖半，會發現裡面有一個長得像湯匙的東西，他吃完柿子都會把這部份挖出來吃。 看到大家錯愕的神情，姜河那笑著說也許大家覺得很奇怪，但他認為理所當然：「怎麼會不知道那個呢？」



網友：「看來他牙齒很堅固」「活到現在從沒剖開柿子籽看過kkk」「姜河那不是人設，是真的性格很獨特，與旗安84堪稱靈魂的雙胞胎」「大概是旗安84較為整齊乾淨一點的版本」XD



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