Disney+《下流大盜》今天首播：柳承龍新角色「最勤勞的反派」的誕生！林秀晶復古造型令人吃驚～

實力派演員《Moving 異能》、《雞不可失》柳承龍將在 Disney+ 新劇《下流大盜》中，展現所謂「認真的惡人」這個全新面貌，攜手梁世宗、林秀晶展開一場尋寶冒險之旅。

今天（7月16日）首播的 Disney+ 原創影集《下流大盜》講述1977年，為了奪取沉沒於海底的寶藏船，聚集而來的一群勤奮認真的鄉下人們所展開的你騙我、我騙你的故事。劇中，柳承龍飾演的角色吳寬石，是在得知寶藏的存在後，從全國各地召集人馬、企圖將其據為己有的主導者。



柳承龍每次出演作品都不斷挑戰變身，留下強烈印象。在 Disney+ 原創影集《Moving 異能》（Moving超異能族）中，他飾演擁有無限再生能力的怪物特工「張洙源」，展現了高難度動作戲與深沉情感的雙重演技；在 Netflix 影集《炸雞奇遇記》中，則詮釋為了尋找變成雞塊的女兒而四處奔走的父親「崔善滿」，展現既無厘頭又充滿魅力的一面。



而在這次的《下流大盜》中，柳承龍所飾演的「吳寬石」是與過往角色完全不同路線的人物。不同於以往那些表露情感明確的角色，這次的角色將展現內心深藏熾熱慾望與本能、外表卻壓抑克制的一面。為了詮釋這樣的角色，柳承龍透過台詞與眼神中蘊含克制的情緒，細膩地描繪出寬石的複雜內心。尤其在日前公開的精彩片段中，他所說的「先賺錢吧。要正派做人也得先有錢」這句話，簡明扼要地展現了寬石的慾望。



此外，官方公開的照片中，柳承龍一方面裝作合作姿態、實則暗地裡謀取利益，展現出策略家般的從容；一旦涉及錢財，則立刻以不擇手段的銳利眼神掌控場面。而他手持鐵鎚、冷酷凝視鏡頭的模樣，更是瀰漫著一股森冷氛圍。他將與姪子吳熙東（梁世宗 飾）聯手向大海前進，找出沉船寶藏！但當大家都各懷鬼胎之際，他們又會如何面對這些人性考驗？令人非常好奇！



還有林秀晶飾演的會長妻子「梁貞淑」也非常有看頭，內心充滿著強烈野心卻不外露，隱藏著本性，對金錢也有著超乎尋常的洞察力。



Disney+獨家播出的全新韓劇《下流大盜》將於7月16日起至8月13日止，今天一次上線三集，共11集。本劇改編自人氣網漫《Fine》，除了柳承龍、梁世宗、林秀晶外，主演中還有金義城(金義聖)、金聖午(金盛吳)、金鍾洙、李東輝、張光、鄭允浩與金旼等人同台飆戲，相當過癮。這部作品還是《犯罪都市》、《賭命為王》導演姜允成執導，高品質團隊製作令眾人更加期待。



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