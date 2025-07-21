高庚杓透露《請回答1988》演員們時隔一年要相聚！引發網友好奇：柳俊烈＆惠利也會去嗎？
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高庚杓透露《請回答1988》演員們時隔一年要相聚！引發網友好奇：柳俊烈＆惠利也會去嗎？

明星   2025年7月21日   星期一11:34   Yuan  

（封面圖源：YouTube@ GreenRoom Studio截圖、tvN《請回答1988》劇照）

高庚杓近日表示《請回答1988》成員們將齊聚一堂，網友們也很好奇柳俊烈和惠利是否會重逢。

20日，高庚杓的 YouTube 頻道上傳一個影片，當天他訪問蕎麥麵美食店。高庚杓說：「這裡也是和一起出演《請回答1988》的演員們來過的地方。好像是和寶劍一起來的，確實有寶劍，但記不起來還有宰弘哥還是惠英、還是惠利？記不太清楚了，但是一起來過。」
（圖源：YouTube@ GreenRoom Studio截圖）

製作組問他是否和演員們聯繫，高庚杓表示：「我們下週見面，現在大家現在都很忙，但好像每年都會聚在一起一次，有時還會按季度單獨見面。全員合體聚會應該是時隔一年了，這次申沅昊導演也會一起。」對此，柳俊烈和惠利是否會參加該聚會備受關注。

通過《請回答1988》結緣的柳俊烈和惠利從2017年開始公開戀愛，戀愛7年後於2023年末分手。之後柳俊烈捲入與演員韓韶禧的戀愛傳聞，惠利簡短地回應：「真有趣。」引發了、換乘戀愛的疑惑，韓韶禧對此進行積極的否認，但是柳俊烈卻保持沉默，最終兩人也分手。另外，惠利最近與舞者WOOTAE（本名蔡宇台）傳出戀情，雙方都表示：「因爲是私生活，所以無法確認。」
（圖源：tvN《請回答1988》劇照）（圖源：tvN《請回答1988》劇照）

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