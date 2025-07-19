前RIIZE成員承漢華麗回歸！以「XngHan & Xoul」之名登上東京SMTOWN家族演唱會

前RIIZE成員承漢將參加SM演唱會，以全新藝人品牌「承漢&Xoul（XngHan & Xoul）」登上舞台。

SM娛樂相關人士於18日對外透露：「承漢確實將參加8月8日至9日於東京巨蛋舉行的SMTOWN演唱會。」

SM方面早前已在日本官方網站公開了SMTOWN演唱會的日程與出演名單，其中「承漢&Xoul（XngHan & Xoul）」也列入其中。



承漢將於7月31日發行首張單曲專輯《Waste No Time》，並計劃在8月的SMTOWN東京巨蛋公演中帶來充滿力量的舞台。 SM娛樂表示：「這是承漢為了站上舞台所做的全部準備，講述了他的故事。」 同名主打歌為電子舞曲風格，描繪了不錯過當下、毫不猶豫地向前邁進的青春決心。 官方也預告了充滿力量的舞台表現：「這次表演以突顯承漢優勢的時尚編舞為中心製作，將與兩位舞者一同展現精湛的舞台魅力。」



本次演出陣容包括KANGTA、東方神起、Super Junior、周覓、少女時代孝淵、SHINee KEY & 珉豪、EXO的SUHO、燦烈、KAI，以及Red Velvet以及NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、NCT WISH、Heart2Heart、SMTR25等多個組合與新銳團體。

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