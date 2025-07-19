IU憑《苦盡柑來》首摘視后！與朴寶劍&李惠利&李浚赫分享人氣獎，「第四屆青龍系列大獎」完整獲獎名單公開

第四屆青龍系列大獎18日在仁川舉辦，Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》橫掃大獎、最佳女主角獎（IU）、最佳女配角獎（廉惠蘭）以及人氣明星獎（朴寶劍、IU）等4個獎項，成為當晚最大贏家。

IU主演過《我的大叔》《德魯納酒店》《月之戀人—步步驚心：麗》等多部劇集，這是她當演員以來第一次摘得青龍系列大獎視后，激動地說：「從最初接到出演邀約到現在、包括以後，《苦盡柑來遇見你》都會是我人生中最大的驕傲。 在總是要求我們活得模糊的世界裡，比任何人都更清晰地活出自己人生的每一位愛順們，還有在世界各地堅定地種下和培養自己野心的每一位金明們，我要向他們致以敬意與感謝。」



最佳男主角由《外傷重症中心》朱智勛摘得：「感謝所有喜愛韓國內容的觀眾。 把漫畫原作改編成影像並不是件容易的事，感謝所有讓原作呈現出真實感的工作人員。」



這兩部劇都是今年的大熱門，《外傷重症中心》獲得「最優秀作品賞」，《苦盡柑來遇見你》更拿到最高獎項「大賞」。



人氣明星獎由朴寶劍、李惠利、李浚赫、IU共同獲得，依次感謝了觀眾和努力投票的粉絲。



以下為第4屆青龍系列大賞完整得獎名單：

▶ 大賞：《苦盡柑來遇見你》

▶ 劇情類最優秀作品賞：《外傷重症中心》

▶ 劇情類最佳男主角：朱智勛（《外傷重症中心》）

▶ 劇情類最佳女主角：IU（《苦盡柑來遇見你》）

▶ 劇情類最佳男配角：李光洙（《惡緣》）

▶ 劇情類最佳女配角：廉惠蘭（《苦盡柑來遇見你》）

▶ 劇情類最佳新人男演員：秋泳愚（秋英宇）（《外傷重症中心》）

▶ 劇情類最佳新人女演員：金敏荷（《我死的一週前》）

▶ 綜藝類最佳節目獎：《黑白大廚：料理階級大戰》

▶ 最佳綜藝男藝人：旗安84（《奇案84的奇趣民宿》）

▶ 最佳綜藝女藝人：李秀智（《SNL Korea》第6、7季）

▶ 綜藝類最佳新人男藝人：文相勳（《主觀食堂》）

▶ 綜藝類最佳新人女藝人：Mimi（《旗安CEO》）

▶ LG U+善良影響力獎：池睿恩（《奇案84的奇趣民宿》）

▶ Upbit人氣明星獎：朴寶劍、李惠利、李浚赫、IU

▶ OST人氣獎：TOMORROW X TOGETHER然竣（《淩晨兩點的灰姑娘》）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞