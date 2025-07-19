前RIIZE成员承汉华丽回归！以「XngHan & Xoul」之名登上东京SMTOWN家族演唱会

前RIIZE成员承汉将参加SM演唱会，以全新艺人品牌「承汉&Xoul（XngHan & Xoul）」登上舞台。

SM娱乐相关人士於18日对外透露：「承汉确实将参加8月8日至9日於东京巨蛋举行的SMTOWN演唱会。」

SM方面早前已在日本官方网站公开了SMTOWN演唱会的日程与出演名单，其中「承汉&Xoul（XngHan & Xoul）」也列入其中。



承汉将於7月31日发行首张单曲专辑《Waste No Time》，并计划在8月的SMTOWN东京巨蛋公演中带来充满力量的舞台。 SM娱乐表示：「这是承汉为了站上舞台所做的全部准备，讲述了他的故事。」 同名主打歌为电子舞曲风格，描绘了不错过当下、毫不犹豫地向前迈进的青春决心。 官方也预告了充满力量的舞台表现：「这次表演以突显承汉优势的时尚编舞为中心制作，将与两位舞者一同展现精湛的舞台魅力。」



本次演出阵容包括KANGTA、东方神起、Super Junior、周觅、少女时代孝渊、SHINee KEY & 珉豪、EXO的SUHO、灿烈、KAI，以及Red Velvet以及NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、NCT WISH、Heart2Heart、SMTR25等多个组合与新锐团体。

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