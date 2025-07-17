虛擬男團PLAVE日本出道大成功！橫掃日榜達成「四冠王」稱號，創下海外藝人最高紀錄

擁有高人氣的虛擬男團 PLAVE 憑藉首張日本單曲專輯《かくれんぼ》（同名主打歌〈Hide and Seek〉）成功稱霸當地音源榜。

日本 Oricon（公信榜）於 17 日公佈最新一週「單曲合算排行榜」（統計期間：7日至13日），男團 PLAVE 憑藉日本出道首張單曲《かくれんぼ》拿下了榜首，消息一出令粉絲們也感到相當光榮。



該週累積積分為 22.1 萬分，創下今年最高紀錄。稍早公佈的「單曲週榜」也同樣稱冠，同樣刷新今年海外藝人初動銷售的最高成績。

在 16 日公開的 Billboard JAPAN「Top Single Sales」單曲銷售榜與「Hot 100」榜上，PLAVE 同樣拿下第 1 名，達成日本主要音源榜的四冠王。

PLAVE 於上月 16 日發行音源並舉行出道 Showcase，正式展開日本活動。此次成功橫掃各大榜單，也證明其在當地的高話題性。



在韓國國內的反應也相當熱烈。音源發行首日即登上 Melon 的「名人堂」——這是授予在發行後 24 小時內突破 100 萬次串流播放的專輯的榮譽，而 PLAVE 也成為首位進入該殿堂的日語音源。

此次新專輯共收錄 3 首歌曲，主打歌〈かくれんぼ (Hide and Seek)〉是成員們首次創作的原創日語曲，將 PLAVE 樂團風格的音樂以日系風格重新詮釋。



此外，也收錄了以日文歌詞重新改編的原有作品，包括〈RIZZ - Japanese Ver.〉與〈Chroma Drift〉。

另一方面，PLAVE 將於 8 月 15 至 17 日在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉辦演唱會，並以此為起點，展開出道兩年來的首場亞洲巡演《DASH: QUANTUM LEAP》。



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