真假PSY「傻傻分不清」现场混乱！连本人都崩溃：我在哪我是谁？！

歌手PSY日前在自己的招牌演唱会「湿身秀 SUMMER SWAG」（흠뻑쇼）舞台上，与搞笑女星李秀智一同演出，两人宛如「复制贴上」般的造型，让全场观众惊呼连连，网路上更疯传「谁才是真的PSY？」成为热门话题。

6月底，PSY在「湿身秀」的开场舞台上与李秀智一同登场。两人不仅穿著一模一样的服装，就连妆发也完全复制，彷佛克隆人一般，让现场观众陷入一阵混乱。台下不时传来「谁才是真正的PSY啊？」的疑问声，连PSY自己都忍不住笑说：「真的分不出来，好可怕啊！」



事实上，李秀智一直以来就以「PSY神似脸孔」为人熟知，这次她更特地为了舞台变身为「PSY 2号」。两人一起表演了《江南Style》、《DADDY》等PSY代表曲，随著舞台上位置不断交换，观众几乎分辨不出谁是谁，现场笑声不断。



演出结束后，PSY还在SNS上传两人的表演片段，并开玩笑写道：「谁能告诉我哪个是我啊？」诙谐幽默的发言再度引发讨论，影片在网路上迅速疯传。



网友们纷纷留言：「真的完全分不出来」、「以为找到PSY的亲妹妹了」、「李秀智的变身真的是传说级别」。李秀智也在自己的SNS留下感性话语：「我们终於见面了，彼此一眼就认出了对方。」

隔了几天，李秀智作客朴明洙的节目，两人很自然地提及「湿身秀」。朴明洙惊叹说：「你们两个只要穿上相似的服装和化妆，站在10公尺外根本分不出谁是PSY！」李秀智则幽默自嘲：「那天我穿的是PSY前辈全盛期时穿的衣服，裤子还特地穿大一点，结果还是拉炼拉不上去。」逗得众人哈哈大笑。

李秀智还分享首次以MV形式进行拍摄的心情：「能体验到这些新鲜的事情真的很开心。那时是PSY前辈亲自打电话来邀请的，他可不是会敷衍了事的人。当下就觉得：『原来这样才能成功啊』。」她也大方分享了与PSY合作后的体悟。

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