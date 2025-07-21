「經紀公司代表」孫藝珍X「極端粉絲」曹柔理攜手主演《Variety》！　Netflix驚悚新作揭K-POP陰暗面：

Netflix於21日正式公開全新原創影集《Variety》（暫譯）的陣容陣容，由實力派女演員孫藝真與新生代人氣演員曹柔理攜手主演，備受矚目。

《Variety》是一部以K-POP娛樂產業為背景的驚悚題材的作品，聚焦於打造頂級偶像團體的娛樂公司代表與極端粉絲之間錯綜複雜的慾望與糾葛。

孫藝真在劇中飾演擁有卓越企劃能力的娛樂公司代表「世恩」，她憑藉敏銳的眼光與強大執行力，成功打造出最受歡迎的偶像團體，為了續約更是不惜一切代價。 這次她將挑戰角色的極端情緒轉換，展現不同以往的演技變身。



在《魷魚遊戲》第2、第3季嶄露頭角、扮演未婚媽媽的曹柔理則飾演對偶像懷有扭曲愛恨的極端粉絲「勝熙」，她為了接近偶像不擇手段，展現出極具張力的執著與偏執。



該劇由曾執導Netflix熱門作品《假面女郎》的金容勳導演擔任編劇與導演，延續其對黑暗題材的精準掌握。 相關人士透露：「除了孫藝真與曹柔理之外，還有多位資深與新銳演員加盟，將帶來多元化的演技火花，敬請期待。」

《Variety》目前公開日期尚未確定，已引起粉絲與影視圈高度期待。

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