【K社韩国小百科】收入反超＋韩剧效应！韩男日女跨国婚姻件数创10年新高，韩女欢呼

日本媒体报导，由於韩国经济实力提升以及韩流影响，韩国男性与日本女性结婚的案例正在增加。

《日本经济新闻》（Nikkei）引述韩国统计厅的数据报导称，去年韩国男性与日本女性的结婚件数达到1,176件，为过去10年来最多，比前一年增加了40%。 该报指出，若将2019年（COVID-19疫情爆发前）与2024年相比，韩国人与中国、菲律宾、越南人结婚的件数都减少了，但与日本人缔结婚姻的案例却增加了13%。

报导表示，「自2010年代中期以来，因结婚而移居韩国的日本女性急速增加。其间，韩国在人均国内生产总值（GDP）上已超越日本，男性薪资也与日本相当。」除了收入差距缩小之外，自2000年代初在日本掀起热潮的韩国文化，也被分析为促使日本女性与韩国男性婚姻增加的原因。报导补充说，在日本看过韩剧《冬季恋歌》等作品的一代人，对子女或孙辈与韩国人结婚通常也能较容易接受。



专攻韩国学的弘益大学教授大井川裕惠（音译）指出，透过结婚移居韩国的日本女性当中，约有30~40%并非出於工作或经济理由，而是向往因韩国，认为在韩国生活更有意义，才选择移居，同时她也表示，「不过在2019年韩国发生抵制日货运动时，有95%的在韩日本女性感到不安」，并补充说「在韩日本女性总是意识到韩日关系可能恶化的风险。」

相关消息在被韩国MBC电视台报导之后在本土网友之间掀起热议，不少网友留言表示「可是离婚的也很多」、「把韩男通通带走吧」、「谢谢你们愿意嫁给韩男」、「两国都是少子化社会，互相嫁娶也算是朝很好的方向前进了吧，希望政府可以奖励跨国婚姻」、「日本女生，加油」、「 蛮好的，反正韩男很喜欢日本女生」等。

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