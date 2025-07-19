任時完實現承諾演出《青龍獎》開場舞台！「得獎感言請慎重發表」帶大家看見轉戰演員的Kpop偶像們！

昨日晚間進行的《第四屆青龍系列大獎》頒獎典禮，由上一屆青龍系列大獎的最佳男主角得獎者《少年時代》的任時完擔任開場演出，一開始他演唱著他去年得獎作品中的OST歌曲，不過後段則結合了《魷魚遊戲》的元素以及全場互動，相當精采。

演員任時完曾在去年《第三屆青龍系列大獎》中以《少年時代》獲得最佳男主角的大獎，而當時他發表感言時表示，如果給他機會，他非常樂意擔任舞台演出，隨時都可以。表達了自己對於祝賀舞台的演出意願，因此在昨日《第四屆青龍系列大獎》頒獎典禮一開場，任時完也兌現了自己的承諾。



任時完一登場先是在舞台上深情演唱這首「Take Me Home」，接著他便走下台與現場明星們互動，分別找上了秋成勳以及朴秉恩，送上卡片給他們兩位，接著更遞出多個麵包給諧星李秀智，沒想到當他轉身看見李秉憲，演唱到一半突然大叫一聲「嚇我一跳！」讓前輩李秉憲滿頭問號。



此時現場響起了警報聲，更出現許多穿著桃紅色衣服的人員把任時完團團圍住，還出現《魷魚遊戲》的廣播聲大喊著「333號」，任時完脫下西裝，沒想到裡面搭配的是全身綠色的333號服裝！回到舞台上之後，任時完先是背對著觀眾，而舞台上開始播出的是U-KISS的「만만하니」，而舞台下的李濬榮看到以前的自己，也笑了出來。



接下來舞台上也出現另一首歌曲，原來是早期徐玄振曾經為女團M.I.L.K成員所演唱的歌曲，讓她在舞台下有些害羞。下一首歌曲則是大家都熟悉的少女時代「說出你的心願」，當天擔任主持人MC的潤娥也隨著歌曲跳了起來，大方重現影片中的舞蹈動作。最後就輪到了ZE：A帝國之子的歌曲，任時完也正式開啟了舞台表演，舞蹈實力不減當年，獲得全場如雷掌聲。



這段演出也讓所有觀眾們留意到，許多大家所喜愛的演員們，也曾經是Kpop偶像中的一員，帶來精采舞台。大家以為節目告一段落，正為任時完的精采演出鼓掌時，卻又聽見廣播聲音「最後的遊戲正要開始」，還要完成舞蹈任務！舞台上播出了珍貴的李秉憲大跳機械舞的影片，讓舞台下的李秉憲也摀臉笑了出來，任時完更是大呼做不到請前輩救場。最後任時完仍以「333號淘汰」收場，並舉起已經準備好的標語寫著「得獎感言請慎重發表」。



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