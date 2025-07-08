愛豆圈最低學歷？BABYMONSTER ASA自爆自己僅「幼稚園畢業」，為夢想太早放手童年，國小就當練習生

人氣綜藝節目《Running Man》在最近一集中邀請了新生代女團 BABYMONSTER 的忙內成員ASA與雅譞擔任嘉賓，兩人以滿滿的青春能量與意外的機智談吐，成功擄獲觀眾的心。

繼團員Rami與Rora不久前在同節目中以「Running Man Kids」初試綜藝身手後，這次換ASA與雅譞接下接力棒。 兩人一登場就隨著新歌《HOT SAUCE》展現充滿爆發力的舞蹈，配上宛如人形模特兒般的外貌與靈動的表情，立刻點燃現場氣氛。



舞台結束後，節目成員們好奇詢問年齡，ASA介紹自己是「2006年出生的日本人」，雅譞則是「2007年出生的韓國人」。當劉在錫問ASA「在韓國待了多久了？」時，ASA回答說「大概6年了。」接著崔丹尼爾又問：「那妳國小、國中、高中都是在韓國念的嗎？」沒想到這時ASA突然脫口而出一句：「我只有幼稚園畢業哦！」讓現場瞬間鴉雀無聲，接著爆發出笑聲。



原來ASA從國小階段就開始兼顧學業與練習生生活，因此嚴格來說，她的學歷就是「幼稚園畢業」。 對此，RM成員HAHA忍不住驚呼：「這還是我第一次聽到有人說自己是幼稚園畢業！」其他人也都目瞪口呆。

節目播出後相關片段也飛速在各大社交平台上掀起網友熱議，眾人紛紛表示：「知道愛豆練習生年紀小，但從沒想過學歷僅幼稚園畢業」、「愛豆產業其實蠻畸形的」、「那又怎樣，她賺了同齡人賺不到的錢」、「即使能賺錢，但她也失去了很多」等。

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