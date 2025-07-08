爱豆圈最低学历？BABYMONSTER ASA自爆自己仅「幼稚园毕业」，为梦想太早放手童年，国小就当练习生

人气综艺节目《Running Man》在最近一集中邀请了新生代女团 BABYMONSTER 的忙内成员ASA与雅譞担任嘉宾，两人以满满的青春能量与意外的机智谈吐，成功掳获观众的心。

继团员Rami与Rora不久前在同节目中以「Running Man Kids」初试综艺身手后，这次换ASA与雅譞接下接力棒。 两人一登场就随著新歌《HOT SAUCE》展现充满爆发力的舞蹈，配上宛如人形模特儿般的外貌与灵动的表情，立刻点燃现场气氛。



舞台结束后，节目成员们好奇询问年龄，ASA介绍自己是「2006年出生的日本人」，雅譞则是「2007年出生的韩国人」。当刘在锡问ASA「在韩国待了多久了？」时，ASA回答说「大概6年了。」接著崔丹尼尔又问：「那你国小、国中、高中都是在韩国念的吗？」没想到这时ASA突然脱口而出一句：「我只有幼稚园毕业哦！」让现场瞬间鸦雀无声，接著爆发出笑声。



原来ASA从国小阶段就开始兼顾学业与练习生生活，因此严格来说，她的学历就是「幼稚园毕业」。 对此，RM成员HAHA忍不住惊呼：「这还是我第一次听到有人说自己是幼稚园毕业！」其他人也都目瞪口呆。

节目播出后相关片段也飞速在各大社交平台上掀起网友热议，众人纷纷表示：「知道爱豆练习生年纪小，但从没想过学历仅幼稚园毕业」、「爱豆产业其实蛮畸形的」、「那又怎样，她赚了同龄人赚不到的钱」、「即使能赚钱，但她也失去了很多」等。

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