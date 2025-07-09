嘻哈诗人强势归港 Epik High 2025亚巡香港站今晚6点优先抢票

韩国传奇嘻哈组合 Epik High 将於 2025 年强势回归香港舞台！时隔 6 年，这组被誉为「韩国嘻哈诗人」的传奇团体将带著全新亚洲巡演「EPIK HIGH ASIA TOUR 2025」登陆 AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha，为香港乐迷献上一场激情与感动交织的音乐盛宴。 主办方宣布优先预购时段将於今日晚上 6 时在 Off Grid 平台独家开放。

Epik High自2001年出道以来便以深刻的人文关怀和社会观察在韩国乐坛树立了独树一帜的音乐风格。由创作才子Tablo、低调却充满爆发力的Mithra Jin，以及拥有精湛DJ技巧的Tukutz组成的三人组合，不仅打破了韩国主流音乐的框架，更将嘻哈音乐提升至艺术与哲学的高度。

24年来，Epik High创作了无数撼动人心的经典作品。从早期探讨社会议题的《Fly》、反思人性的《One》，到近年来探讨存在主义的《Rosario》等作品，他们的音乐总是能引发听众深层的思考。Tablo充满诗意的歌词搭配Mithra Jin犀利的饶舌，再加上Tukutz精心编排的音乐制作，形成了Epik High独一无二的音乐DNA。这次的"EPIK HIGH ASIA TOUR 2025"将是他们睽违6年再次来到香港，相信会为本地乐迷带来一场融合深度与娱乐性的顶级音乐飨宴。

演唱会将於 2025 年 9 月 14 日星期日 晚间 6 时正 开演，地点选在 AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha。门票分为三种等级：SVIP 区（HKD$1,680，Free Standing）、VIP 区（HKD$1,180，Free Standing & Seating）以及 GA 区（HKD$880，Free Standing & Seating），满足不同乐迷的需求。

为让忠实粉丝能抢先购票，主办单位特别安排优先预购时段，将於 今日2025 年 7 月 9 日（星期三）晚上 6 时（香港时间）在 Off Grid 平台独家开放。公开发售则於2025 年 7 月 16 日（星期三）中午 12 时（香港时间）透过Klook正式启动，请乐迷密切关注官方公告，以免向隅。

【演唱会详情】

演出日期：2025年9月14日（星期日）

演出时间：晚上 6 时

地点：AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha

门票价格：SVIP HKD$1,680（Free Standing）/ VIP HKD$1,180（Free Standing & Seating）/ GA HKD$880（Free Standing & Seating）

*售票平台为 Off Grid 与 Klook，Klook 将在后续公告后另行开放发售

【优先预购】

优先预购时间：7月9日（星期三）晚上 6 时（香港时间）

优先预购平台：Off Grid（ https://www.offgrid.day/clubs/17/130?stage=show-detail ）

【公开发售】

公开发售时间：2025年7月23日（星期三）中午 12 时起 （香港时间）

公开发售平台：Klook (https://www.klook.com/)

【主办资讯】

经纪公司｜OURS

主办单位｜DON’T LIKE LOUD MUSIC PRODUCTION

Instagram: @dllm.production

联合主办｜MOTIVE

协办单位｜CREED HOUSE LIMITED, LEGEND ENTERTAINMENT LIMITED

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