《Running Man》預告Super Junior來啦！重回吵架過的待機室！劇透了新歌舞蹈？

Super Junior上週已開始登各大電視節目宣傳，登場的知名綜藝除了《認識的哥哥》還有《Running Man》！

*先前報導回顧：

‎〈Super Junior《認識的哥哥》預告來了！圭賢吐槽希澈「搭便車」，又有新吵架打架故事？〉

昨（6）日公開的《Running Man》預告，企劃上配合了Super Junior新專輯名《Super Junior25》復刻20年前出道專輯《Super Junior05》，Super Junior三成員利特、銀赫與圭賢扮20年前的樣子登場，《Running Man》成員也回到過去扮演自己15年前的模樣。



利特、銀赫與圭賢開場就跳讓粉絲E.L.F.陌生的舞蹈，這難道是新歌〈Express Mode〉的舞蹈！？這不就暴雷（劇透）了嗎XD，不過Super Junior官方深夜公開的〈Express Mode〉MV預告也透露了同樣Part的舞蹈。



回到《Running Man》預告，利特透露製作單位提供的休息室，竟然是Super Junior吵過的休息室！圭賢回顧起當時：「那時候一邊推人……已經十年了！」果然上綜藝不提吵架打架的事就不是Super Junior啊！



而池錫辰還是一樣好欺負，玩遊戲途中又被偷走東西，梁世燦馬上把圭賢的台詞拿來用：「已經第十五年了！」池錫辰到底十五年來被戲耍幾次了XDD？雙方競爭激烈，銀赫還想起十幾年前的綜藝《Star King》呢！要知道，那些年的綜藝，常常是二待團回顧起來都覺得「很硬」、「很辛苦」的節目啊！



此集《Running Man》就在13日播出。

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