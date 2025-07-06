魅惑男神金在中在台演出遇颱風，擔心粉絲安危〜在台上細數台灣美食「好想去夜市」徒留遺憾

7月6日傍晚金在中在台北TICC舉辦2025亞洲巡迴演唱會《Beauty in Chaos》台北站，染著一頭金髮的他，再度展現魅惑搖滾魅力，並且更開心與粉絲們互動，從舞台上走進觀眾席中與大家握手。

金在中在重搖滾曲風中從2樓登場，他穿著簡單的白色T恤搭配黑色褲子，也搭配了一副黑色皮手套，安排了暗黑風格的搖滾歌曲，讓全場直接陷入魅惑氣息中。他也一邊緩緩走下樓梯，連續帶來兩首歌曲「Last Vow」與「Goal In」相當震撼的演出。他表示今日的場地相當適合大家一起Rock一起High，所以希望能與大家盡興玩樂。



今日正好遇上了颱風襲台，原本在高雄的演出都已因颱風取消，金在中表示相當擔心今日無法順利演出，現在雖然可以順利登上舞台，他卻開始擔心粉絲們的安危，頻頻問台下「你們等等要怎麼回家？」也問到海外的粉絲如果飛機停飛了怎麼辦呢？聽大家回答「多待一天」，金在中還開玩笑說「你們錢很多喔？」惹得全場大笑。還帶領全場Live Band樂手們感謝所有粉絲「突破重圍」來看今日的演出。



來台演出多次的金在中果然是相當熟知演出籌備細節的藝人，他表示很高興這次能夠再度來台演出，每次想要來台灣，最困難的就是要敲定演出場地，場地真的很難找，讓他大嘆「難道我現在就要預約明天的場地了嗎？」，他還表示現在都還不能確定明年的新曲專輯是否能順利發行，竟然需要先擔心場地！？還打趣問台下粉絲「有沒有人是持有場地的人呢？我直接預定！」讓大家開心不已，明年應該還能看到金在中的演出。



金在中也希望能夠在演唱會外有私人的一日行程，可以跟樂手們一起去夜市逛逛吃吃，他在舞台上更表示大家時常寄送好吃的台灣零食給他，讓他來台也想親身體驗一下在地美食，但今日天候不佳的話，他的夜市行可能泡湯了，讓他感到相當遺憾。接著他還拿著大聲公，模仿市場有人在叫賣「麵線」的樣子，說著「我就是想體驗這種！」表示本次無法體驗市場，實在太可惜了。



在更換服裝後金在中更直接走到觀眾席，直奔最高樓層的座位，讓全場粉絲們陷入瘋狂尖叫，他也與大家一一擊掌互動，讓粉絲們紛紛興奮用手機搶拍，記錄下最近距離的他。金在中雖然即將邁入40歲，不過他不斷帶來又唱又跳的表演，展現超強體力，他反而還不斷問粉絲「你們還有體力嗎？還能唱嗎？」相當逗趣。



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