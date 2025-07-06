金鍾國不用導航與叫車APP全怕被定位！寧走40分鐘路程！最愛弟弟公開是Haha&姜勳！

《Running Man》、《我家的熊孩子》知名歌手兼電視綜藝人的金鍾國，生活彷彿除了工作之外就是健身與足球，繼不會網購之後，又曝光了不會用導航和叫車APP，不過他是有理由的。

《我家的熊孩子》最新一集EP.449，除了離婚律師提到金鍾國和希澈恐怕最難結婚的內容外，還有金鍾國帶著喜愛的弟弟們許卿煥、Jonathan、《GYM鍾國》固定嘉賓馬善浩出遊。金鍾國當天親自開車表示不用導航，胸有成竹自己比導航還行，只要事先讓他看地圖就可以了，自信程度讓弟弟們和棚內MC與媽媽們懷疑不已，覺得他簡直是「以前的人」。



金鍾國不用導航也不用叫車APP是有理由的，原來是不喜歡共享個人資訊出去、討厭被定位，馬善浩爆料金鍾國曾因經紀人生病無法載他，金鍾國索性徒步走40分鐘回家，還在大半夜！正當許卿煥覺得這正是很好的把妹技巧(?)，能和異性在外過夜，MC徐章焄一句話打破：「他不捨得花錢住宿。」笑翻攝影棚。



金鍾國和Jonathan手中的導航PK，一度疑似聊太開心分了心走錯路，金鍾國笑著堅持沒有，沒想到還真的沒錯！一路上金鍾國一開始便設定好會經過的場所不斷出現，最後還早於導航設定的時間抵達他們要用餐的店！金鍾國勝利！

餐桌上殘忍的來了，金鍾國喜愛的弟弟那麼多人，姜勳、馬善浩、Shorry J、梁世燦、李光洙、Jonathan、朱宇宰、Haha、許卿煥，最愛是誰？



金鍾國答第一題就不想面對，李光洙和朱宇宰選誰？金鍾國最後勉為其難選了朱宇宰，理由是「光洙已經去了電影界了」。Shorry J跟馬善浩選誰也讓金鍾國很為難，講了Shorry J許多受疼愛的理由之後，選了馬善浩，馬善浩當場行大禮。

正當你還以為金鍾國選馬善浩，是因為馬善浩在場而優先選擇時，他在姜勳和Jonathan之間的選擇竟是姜勳！不過這其實已經可預測了，因為更早金鍾國聽到Jonathan因行程要請假踢球時，馬上拿姜勳來比較，說姜勳是為了足球可以推掉其他行程的，和曾經根本沒事卻不來踢球的Jonathan完全相反。Jonathan當場聽到自己被姜勳比下去，還是晴天霹靂……



梁世燦和Haha呢？金鍾國選了相處更久還一起開過餐廳的Haha，當場打給Haha，但Haha接起來後講話不太清楚可能不方便，金鍾國聽了更開心了：「他就算在錄影也會接電話啊！」Haha後來再打來，原來是在KTX高速列車上，Haha就算說不了話還是用手勢表達，金鍾國更加滿意，喜悅都寫在臉上。



金鍾國帶弟弟們出遊不曉得還有無下集，《我家的熊孩子》香港觀眾可於Viu收看。



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