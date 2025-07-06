金钟国不用导航与叫车APP全怕被定位！宁走40分钟路程！最爱弟弟公开是Haha&姜勋！

《Running Man》、《我家的熊孩子》知名歌手兼电视综艺人的金钟国，生活彷佛除了工作之外就是健身与足球，继不会网购之后，又曝光了不会用导航和叫车APP，不过他是有理由的。

《我家的熊孩子》最新一集EP.449，除了离婚律师提到金钟国和希澈恐怕最难结婚的内容外，还有金钟国带著喜爱的弟弟们许卿焕、Jonathan、《GYM钟国》固定嘉宾马善浩出游。金钟国当天亲自开车表示不用导航，胸有成竹自己比导航还行，只要事先让他看地图就可以了，自信程度让弟弟们和棚内MC与妈妈们怀疑不已，觉得他简直是「以前的人」。



金钟国不用导航也不用叫车APP是有理由的，原来是不喜欢共享个人资讯出去、讨厌被定位，马善浩爆料金钟国曾因经纪人生病无法载他，金钟国索性徒步走40分钟回家，还在大半夜！正当许卿焕觉得这正是很好的把妹技巧(?)，能和异性在外过夜，MC徐章焄一句话打破：「他不舍得花钱住宿。」笑翻摄影棚。



金钟国和Jonathan手中的导航PK，一度疑似聊太开心分了心走错路，金钟国笑著坚持没有，没想到还真的没错！一路上金钟国一开始便设定好会经过的场所不断出现，最后还早於导航设定的时间抵达他们要用餐的店！金钟国胜利！

餐桌上残忍的来了，金钟国喜爱的弟弟那么多人，姜勋、马善浩、Shorry J、梁世灿、李光洙、Jonathan、朱宇宰、Haha、许卿焕，最爱是谁？



金钟国答第一题就不想面对，李光洙和朱宇宰选谁？金钟国最后勉为其难选了朱宇宰，理由是「光洙已经去了电影界了」。Shorry J跟马善浩选谁也让金钟国很为难，讲了Shorry J许多受疼爱的理由之后，选了马善浩，马善浩当场行大礼。

正当你还以为金钟国选马善浩，是因为马善浩在场而优先选择时，他在姜勋和Jonathan之间的选择竟是姜勋！不过这其实已经可预测了，因为更早金钟国听到Jonathan因行程要请假踢球时，马上拿姜勋来比较，说姜勋是为了足球可以推掉其他行程的，和曾经根本没事却不来踢球的Jonathan完全相反。Jonathan当场听到自己被姜勋比下去，还是晴天霹雳……



梁世灿和Haha呢？金钟国选了相处更久还一起开过餐厅的Haha，当场打给Haha，但Haha接起来后讲话不太清楚可能不方便，金钟国听了更开心了：「他就算在录影也会接电话啊！」Haha后来再打来，原来是在KTX高速列车上，Haha就算说不了话还是用手势表达，金钟国更加满意，喜悦都写在脸上。



金钟国带弟弟们出游不晓得还有无下集，《我家的熊孩子》香港观众可於Viu收看。



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