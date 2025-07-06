「完美秘書」李浚赫再度訪台〜見面會前先華麗現身名品15週年紀念會 自曝穿搭「先選鞋才搭配衣服」

實力派演員李浚赫繼上次為《我的完美秘書》旋風訪台後，本週末將正式舉辦粉絲見面會，而在正式活動前，他也在前一日先為精品品牌站台，現身信義區百貨公司，吸引許多粉絲們前往現場。





在活動開始前，李浚赫就現身精品品牌店內，相當認真地逛著店內陳列的新品，大約逛了30分鐘後才正式開始活動。李浚赫選穿全身黑色的正式服裝，胸前更搭配了精品品牌的招牌方形鑽飾，相當搶眼。他表示一直都希望能夠穿上黑色的服裝，而今日在品牌進駐Bellavita的15週年、以及方釦問世60週年紀念，他認為這身打扮是最適當的。





大家更不難發現李浚赫也穿上了精心搭配的鞋子，被問到平時的穿搭是是先穿好全套服裝再來搭配鞋款？還是先選想穿的鞋子，再來挑選合適的服裝？李浚赫表示自己是「以鞋為主」，先選好了自己想穿的鞋子，再來找合適的服裝搭配。李浚赫也表示有位一起工作很久的服裝造型師，非常喜愛這個精品品牌，本次也為他精心搭配造型，令他相當滿意。





熱愛電影的李浚赫表示這個品牌時常出現在藝術性的電影中，所以感覺品牌的藝術感也相當高，而他身邊也有一位即將結婚的女同事，喜愛該品牌的藤編包包，李浚赫更是趁著剛剛有小空檔到店內逛逛的時候，特別替她看了這個包款，覺得實品更是相當美。現場也湧入許多李浚赫的粉絲們，他也不忘在活動中不斷抬頭向樓上的粉絲們致意，相當暖心。7月6日李浚赫也將舉辦個人粉絲見面會台北場，與粉絲度過難忘時光。



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