朴叙俊起诉餐厅获胜诉，行使正当权利反被骂「恶毒刻薄」持续遭二次伤害

演员朴叙俊近日在一场与餐厅业主的肖像权侵害赔偿诉讼中胜诉，法院判决对方赔偿500万韩元。 然而，尽管身为受害者，他却在网路上遭受大量恶意留言，形成「二次加害」局面。

事件起始於2018年，当时朴叙俊出演tvN热播剧《金秘书为何那样》，剧中有一幕是在实际营业的餐厅拍摄吃酱蟹的场景。 该餐厅的老板A某将此场面制横幅条进行广告宣传，并加上如「朴叙俊也著迷的美食店」等文句，使外界误认这是朴叙俊实际爱去的餐厅，而非单纯拍摄地。



朴叙俊方面从2019年起多次要求对方撤下相关宣传物，却遭无视，广告一度撤下又重新张贴，后来店主甚至根本无视要求，朴叙俊最终不得不提起诉讼。 原告主张店主长期未经允许使用其肖像权进行广告行为，构成侵权。

诉讼过程中，一度有传闻称朴叙俊对店主求偿60亿韩元，引发舆论争议。 但实际上，60亿仅为若以正式代言费计算的预估损失，实际求偿金额为6000万韩元。 最终法院考量店主为小型自营业者，仅判赔500万韩元，且驳回朴叙俊方面要求的「禁止侵害行为命令」，理由为该广告已撤除。

然而，尽管已经胜诉，朴叙俊仍被部份网友误解与恶意批评，多名网友涌入朴叙俊IG留言谩骂，质疑他欺负小商家、滥用诉讼、恶毒刻薄等。



对此，经纪公司Awesome娱乐强调，这是针对长期侵害肖像权的正当法律行动，目前网路上仍有大量恶意嘲讽与毁谤言论、持续形成二次加害，公司将对所有侵害演员人格权与肖像权的行为采取法律措施，绝不宽恕或私下和解。

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