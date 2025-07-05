李浚赫目睹「脆弱美少年」詹姆斯·麥艾維成長為粗獷猛男，終於理解觀眾心情！

演員李浚赫近日做客電影評論家白恩河的YT頻道「白恩河的你來我往」，暢聊對於電影和角色的見解和感受，似乎終於理解了觀眾對於他執著硬漢形象的惋惜之情，被網友笑稱是獲得了「鏡子治療」XD

李浚赫透露最近看了詹姆斯·麥艾維主演的恐怖驚悚片《邪惡勿語》，內心冒出了從沒有過的念頭。 《邪惡勿語》講述一家人獲邀到鄉村別墅度周末，卻陷入一場噩夢，詹姆斯·麥艾維飾演假裝親切有禮、實際上充滿控制慾與侵略性的「帕迪」，外表粗獷壯碩、壓迫感十足，是他少數完全「猛男化」的角色之一。

李浚赫：「看電影時突然悟到了一件事。 詹姆斯·麥艾維在這部片裡完全是猛男形象，可我竟然覺得：『我喜歡他從前的模樣耶...』最近又重看了他主演的《贖罪》，真的太好看了。」白恩河說出觀眾心聲：「我們想看的就是這種啊！」



李浚赫大笑起來，白恩河表示理解他和觀眾雙方的感受，雖然以演員的角度來講，《犯罪都市3》的朱成哲也非常棒，但觀眾想要的仍然是《我的完美秘書》劉恩浩：「追求的方向是朱成哲的身材和變化，但站在消費者立場時，覺得詹姆斯·麥艾維演《贖罪》時更漂亮。」



아앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ맥어보이 얘기 진짜 웃겨 쥬녀기가 이걸 느꼈다는겤ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 본인의 추구미와 소비자로서의 취향 충돌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/MsUUgRi0Y8 — 허쉬 (@your_seodj) July 4, 2025

此前李浚赫因為鐘情硬漢風格，接戲時有非常明顯的角色傾向，明明擁有一張斯文帥臉，卻每每偏要把自己搞成糙漢形象，令粉絲們感到十分惋惜。 在粉絲們堅持勸說多年之後，李浚赫抱著「一生只演一次足矣」的心態終於出演浪漫愛情劇《我的完美秘書》，毫不意外地大獲成功。



網友看到李浚赫對於詹姆斯·麥艾維的感想之後，笑稱他終於理解觀眾的心情：「接受了鏡子治療kkk」「清純美男是非常珍貴的，請好好保存這份美貌」「現在你也懂了，那就再拍多一些愛情劇吧！」





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