【韓網熱門】ALLDAY PROJECT冠軍安可獲好評！「實力過硬+享受舞台」超越新人水準，期待演唱會

五人混聲團體ALLDAY PROJECT昨日在《M Countdown》獲得一位，安可舞台展現出超強實力和享受舞台的態度，引來一致稱讚！

Bailey和Tarzzan大秀舞技和空翻、Annie和Woochan的rap實力令人驚艷，Mic失靈時也有隊友立即交換，整體表現十分成熟遊刃有餘，令人難以相信是10天前剛剛出道的新人。



此外，當天現場只有15人是成員Tarzzan的粉絲，發表感言時Tarzzan說「DAY ONE」並請大家回應「Forever」，一開始台下聲音寥寥、反應冷淡，但Tarzzan絲毫不尷尬，而是用玩笑語氣說：「哎~就說一次嘛！」最終成功帶動了現場氣氛，獲得很多網友稱讚性格好、有sense、社交能力強。



韓國網友評論：

1. 真的很久沒見過這麼有趣、這麼嗨的安可舞台kkkk

2. 完全把安可變成自己的演唱會耶kkk

3. 每個人的本職實力都很棒

4. 根本不是新人安可的水準啊

5. 他們真的很享受舞台，仿彿在舞台上飛來飛去kkk

6. 開演唱會的話一定非常有趣，必須去看

7. 新人一出道就展現出自己的風格、全新的感覺，在NewJeans之後真的很久沒見到了...

8. 下半年應該會常被邀去大學慶典，拜託一定要上Waterbomb！

9. Tarzzan根本就真的是泰山，最後那個空翻是怎樣kkk

10. 每個人都好厲害，尤其是Annie跟Woochan真的瘋了，現場比音源還好聽kkk

11. Annie超會唱超驚訝，聽現場明顯感覺Annie跟Woochan十分突出

12. 意外的是Bailey雖然是舞者出身，但Rap聲線太棒了！

13. 哇最後Bailey和Tarzzan真的太猛了

14. 這才叫做歌手吧... 有些人安可都只是站著唱，音準還跑掉，看到這群人真的超舒爽

15. 音樂節目舞台居然讓人覺得太小kkk

16. 最後連他團粉都一起歡呼真的太讚kkk完全被ALLDAY PROJECT圈粉了

17. Teddy在看嗎？ 這個企劃真的成功了，我已經在期待下一首歌

18. 完全是2NE1的感覺

19. 原來這才是男女混聲團的魅力

20. 就是這個感覺！我以前很愛YG的偶像，現在終於又讓我心跳了，久違的YG Family感！

21. 希望他們常常拿一位，安可真的很好看kk

22. 感覺接下來其他經紀公司也會推出男女混聲團了kkk不錯耶~

出處：https://theqoo.net/hot/3811928086，https://theqoo.net/hot/3812081252，https://www.youtube.com/watch?v=BZQVZamC7q4&ab_channel=M2

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