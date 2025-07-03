《魷魚遊戲3》333號「珍奇名器」任時完：「我不介意扮演反派，但想暫時休息一下」

Netflix 熱門韓劇《魷魚遊戲3》中，任時完演活了333號投資型YouTuber的「李名器」，在採訪中他也說出了自己最擔心的事情。

昨天（2日）下午，在首爾鐘路區某咖啡廳舉行了《魷魚遊戲3》演員訪談，任時完分享了對自己所飾演角色的看法。



第三季講述了為達成自身目的再次參加遊戲，卻痛失摯友的成奇勳（李政宰 飾）、隱藏真實身分潛入遊戲的黑面具負責人（李炳憲 飾），以及在殘酷遊戲中倖存的參賽者們最終命運的故事，是《魷魚遊戲》系列的完結篇。任時完在劇中飾演原本經營加密幣直播、後來參加遊戲的 YouTuber「李名器」一角，網名為「珍奇名器」。



當天，被問及對反派角色是否有排斥感時，任時完表示：「近期有種不太想再演反派的想法。」，並補充說：「也許展現不同的面貌會更好。」

他接著表示：「我並不是對反派本身有排斥感，而是對角色類型過於偏頗這件事有些抗拒。第一次飾演反派時，反而感到一種解放感，拍得很開心」。



任時完補充道：「現在也有觀眾是透過我演的反派角色認識我，如果有人因為『名器』這個角色認識我，那我會想著該如何帶來轉變，因此短期內會盡量避免出演與反派類型相近的角色」談及了他對未來作品方向的想法。





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