《鱿鱼游戏3》333号「珍奇名器」任时完：「我不介意扮演反派，但想暂时休息一下」

Netflix 热门韩剧《鱿鱼游戏3》中，任时完演活了333号投资型YouTuber的「李名器」，在采访中他也说出了自己最担心的事情。

昨天（2日）下午，在首尔钟路区某咖啡厅举行了《鱿鱼游戏3》演员访谈，任时完分享了对自己所饰演角色的看法。



第三季讲述了为达成自身目的再次参加游戏，却痛失挚友的成奇勋（李政宰 饰）、隐藏真实身分潜入游戏的黑面具负责人（李炳宪 饰），以及在残酷游戏中幸存的参赛者们最终命运的故事，是《鱿鱼游戏》系列的完结篇。任时完在剧中饰演原本经营加密币直播、后来参加游戏的 YouTuber「李名器」一角，网名为「珍奇名器」。



当天，被问及对反派角色是否有排斥感时，任时完表示：「近期有种不太想再演反派的想法。」，并补充说：「也许展现不同的面貌会更好。」

他接著表示：「我并不是对反派本身有排斥感，而是对角色类型过於偏颇这件事有些抗拒。第一次饰演反派时，反而感到一种解放感，拍得很开心」。



任时完补充道：「现在也有观众是透过我演的反派角色认识我，如果有人因为『名器』这个角色认识我，那我会想著该如何带来转变，因此短期内会尽量避免出演与反派类型相近的角色」谈及了他对未来作品方向的想法。





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