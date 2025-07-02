鄭準元9月來台舉辦首場海外見面會 !直呼 「從很久以前就對台灣感到非常好奇」

因韓劇《機智住院醫生生活》中飾演「具道圓」一角而備受矚目的南韓演員鄭準元，將於9月7日首次來台舉辦粉絲見面會，地點選在台北Legacy TERA。他興奮表示：「這是我第一次到台灣見粉絲，早就對這裡充滿好奇。台灣根本是讓人會忍不住問『我怎麼現在才來？』的地方。

鄭準元曾參演《VIP》、《沉默警報》等多部作品。最廣為人知的是他在《機智住院醫生生活》中飾演認真耿直又呆萌的住院醫生「具道圓」，深受觀眾喜愛。近期則因在羅PD的網路綜藝節目《十五夜頻道》中展現的搞笑魅力而人氣再飆。



談到首次來台計畫，鄭準元透露自己特別喜歡欣賞城市風景，因此最想好好感受台北的氛圍。至於台灣美食，他也早已列好清單，開心表示：「我很喜歡嘗試在地食物，像是牛肉麵、小籠包，還有想看看台灣的粉絲們大家平常都吃些什麼。」被問到如果能和《機智住院醫生生活》的角色一起旅行，最想帶誰同行？他笑說：「應該會選嚴醫生吧，我覺得他會是個很棒的旅伴，也應該會蠻有趣的！」



隨著《機智住院醫生生活》播出，鄭準元的社群粉絲數暴增百倍人氣飆升。這次經紀公司替他舉辦出道以來的首場粉絲見面會，不僅門票瞬間秒殺，還緊急加開場次。暨首爾及胡志明之後，他人生中將第一次來到台北舉辦見面會，坦言內心既緊張又期待：「因為是第一次，所以有點忐忑，但更開心的是能夠親自見到支持我的大家。」他也謙虛補充：「與其說是爆紅，我更想表達的是感謝。謝謝大家一路以來的關注與支持。」



鄭準元《The One Day》台北見面會將於9月7日在Legacy TERA舉行，更多活動資訊請鎖定主辦單位華貴娛樂的社群專頁。

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