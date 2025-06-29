惠利澳門粉絲見面會圓滿舉行 重現Girl's Day經典熱舞引回憶殺 下站香港7.19不見不散

漂亮又可愛的惠利，終於來到澳門！於6月22日在澳門舉行並由萬星國際娛樂文化主辦的 “2025 HYERI FANMEETING TOUR IN MACAU”，澳門兩場見面會均座無虛席，展現超高人氣！

惠利自女團Girl's Day出道後，近年成功轉型為演員，展現她多方面的才華。此次見面會，她毫不保留地使出渾身解數，給粉絲帶來精彩的演出！

見面會分為下午及晚上兩個場次，惠利精心準備多個環節，包括熱力四射的舞蹈表演、趣味橫生的互動遊戲，以及深情感謝粉絲的特別時刻。舞蹈表演環節中，她帶來了aespa的〈Whiplash〉及TAEMIN的〈MOVE〉，作為偶像出道的惠利，舞蹈實力當然不容置疑，亦將全場氣氛推向高潮。最驚喜的是，她還演繹了Girl's Day的經典歌曲〈Twinkle Twinkle(반짝반짝)〉、〈Expect(기대해)〉，瞬間將粉絲們拉回她初登舞台的輝煌時期，讓現場粉絲尖叫聲此起彼伏。

遊戲環節中，惠利不僅展現她親切俏皮的一面，穿上遊戲的服裝，擺出搞怪造型，給粉絲拍下她趣怪的照片，大派粉絲福利！此外，見面會還播放了她主演的經典劇集片段，包括令她人氣爆棚的《請回答1988》及最新熱播劇《善意的競爭》。惠利與粉絲一起猜測劇中答案，增加了不少互動樂趣。

對於粉絲的支持，惠利多次表達感激之情。她坦言，能來到澳門與大家見面感到無比幸福，現場的尖叫聲與歡呼聲讓她備受感動。惠利特意用普通話及廣東話與粉絲交流，說出「我也喜歡你」和「好開心見到你哋」等暖心話語，更以手寫中文信件向粉絲表達內心的謝意。整場見面會在一片溫馨的氣氛中劃下完美句點。

雖然澳門站見面會已完美落幕，但惠利的2025粉絲見面會巡演仍在繼續！下一場將於7月19日在香港亞洲國際博覽館Runway 11舉行。萬勿不要錯過再次與惠利相見的機會！約定大家，香港場再見！

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