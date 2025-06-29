惠利澳门粉丝见面会圆满举行 重现Girl's Day经典热舞引回忆杀 下站香港7.19不见不散

漂亮又可爱的惠利，终於来到澳门！於6月22日在澳门举行并由万星国际娱乐文化主办的 “2025 HYERI FANMEETING TOUR IN MACAU”，澳门两场见面会均座无虚席，展现超高人气！

惠利自女团Girl's Day出道后，近年成功转型为演员，展现她多方面的才华。此次见面会，她毫不保留地使出浑身解数，给粉丝带来精彩的演出！

见面会分为下午及晚上两个场次，惠利精心准备多个环节，包括热力四射的舞蹈表演、趣味横生的互动游戏，以及深情感谢粉丝的特别时刻。舞蹈表演环节中，她带来了aespa的〈Whiplash〉及TAEMIN的〈MOVE〉，作为偶像出道的惠利，舞蹈实力当然不容置疑，亦将全场气氛推向高潮。最惊喜的是，她还演绎了Girl's Day的经典歌曲〈Twinkle Twinkle(반짝반짝)〉、〈Expect(기대해)〉，瞬间将粉丝们拉回她初登舞台的辉煌时期，让现场粉丝尖叫声此起彼伏。

游戏环节中，惠利不仅展现她亲切俏皮的一面，穿上游戏的服装，摆出搞怪造型，给粉丝拍下她趣怪的照片，大派粉丝福利！此外，见面会还播放了她主演的经典剧集片段，包括令她人气爆棚的《请回答1988》及最新热播剧《善意的竞争》。惠利与粉丝一起猜测剧中答案，增加了不少互动乐趣。

对於粉丝的支持，惠利多次表达感激之情。她坦言，能来到澳门与大家见面感到无比幸福，现场的尖叫声与欢呼声让她备受感动。惠利特意用普通话及广东话与粉丝交流，说出「我也喜欢你」和「好开心见到你哋」等暖心话语，更以手写中文信件向粉丝表达内心的谢意。整场见面会在一片温馨的气氛中划下完美句点。

虽然澳门站见面会已完美落幕，但惠利的2025粉丝见面会巡演仍在继续！下一场将於7月19日在香港亚洲国际博览馆Runway 11举行。万勿不要错过再次与惠利相见的机会！约定大家，香港场再见！

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