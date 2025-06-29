【影片】李正河11年前寫信給朴寶英「要當上演員一起合作」！表粉絲心反被申東燁親臉XD

以《Moving 異能》走紅的「奉皙」李正河，日前有幸和偶像朴寶英同台，主持人朴京林和同樣與會的申東燁幫忙撮合這對粉絲與偶像互動！

李正河與朴寶英等人因是去年《第3屆青龍系列大獎》獲獎者，一個以《Moving 異能》奪得最佳男新人，一個以《精神病房也會迎來清晨》奪下最佳女演員影后殊榮，兩人都獲邀《第4屆青龍系列大獎》「手印活動」。李正河出場後，活動主持人朴京林便問起李正河見到偶像朴寶英的感想。

朴京林問：「李正河曾表示過粉絲心，說因為是朴寶英的忠實粉絲，去過舞台問候（電影映後活動）吧？再次見面的感想如何？」李正河回答當時參加的是電影《熱戀年代》（2014），由李鍾碩、金英光、朴寶英與李世榮等人主演，距今已11年，李正河透露：「當時寫信給前輩（朴寶英）說一定要成為演員一起合作，感覺實現了夢想所以很幸福。」



同場、預定為《第4屆青龍系列大獎》典禮主持人的申東燁，聽了乾脆站出來，直接把李正河拉向朴寶英讓他「更圓夢」，和朴京林二人根本就在撮合！朴寶英也很大方站出來，按主持人提議伸出手和李正河比愛心合照。申東燁還想做些什麼，李正河一直想跑，結果申東燁在李正河臉上親了一下──



後面還有搞笑的，朴京林改問郭峻彬（去年以《魔鬼的計謀》拿下綜藝男新人）現場有沒有他的偶像，郭峻彬愣了一下回答「申東燁老師」，換張度練（和申東燁同為典禮主持人）撮合兩人，郭峻彬更應要求親了申東燁的臉！形成趣味插曲。



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