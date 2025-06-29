《鱿鱼游戏3》不负众望的夺下Netflix世界冠军，席卷全球的传奇回归！评价两极、关注度火爆

Netflix 史上观看数最多的作品《鱿鱼游戏3》一上线便登上全球排行榜第一名。大家看完觉得如何呢？

根据全球OTT平台收视排行统计网站「FlixPatrol」於6月29日的资料显示，Netflix影集《鱿鱼游戏》第三季在6月28日共获得930分的总分，荣登Netflix电视节目部门的全球第一。



包括韩国、美国、英国、比利时、德国、加拿大、匈牙利、印度、马来西亚、墨西哥、菲律宾、新加坡、西班牙、泰国、台湾、越南等在内，《鱿鱼游戏3》在全球共93个国家夺下榜首，展现惊人的票房号召力。



《鱿鱼游戏》第三季於6月27日在全球同步上线，讲述再次带著自身目的参加游戏、却失去挚友的成奇勋（李政宰 饰），以及隐藏身份潜入游戏的Front Man（李炳宪 饰），还有那些从残酷游戏中幸存者的最终命运。本季演员包括李政宰、李炳宪、任时完、姜河那、魏嘏隽(魏河俊)、朴圭瑛、李阵郁、朴成焄、梁东根、姜爱心、曹柔理、蔡国熙、李大卫、卢载沅、全锡浩、朴喜洵...等人。



自2021年播出以来，《鱿鱼游戏》在全球掀起热潮，并在美国电视界最高荣誉的艾美奖颁奖典礼上勇夺6项大奖，写下历史。该剧目前仍是Netflix上有史以来观众观看数最多的作品。



第二季延续第一季的超高人气，同样引发热烈关注。然而就剧情与趣味性而言，评价出现两极。这一点在第三季亦然。由於第二、三季分别承接同一个故事，不少观众认为剧情衔接略显可惜。此外，在游戏设计与尺度方面，也出现各种不同的意见。



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