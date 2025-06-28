朴寶劍再爆大量美談！護送醉酒女子回家、查看鄰居安危，還細心照顧部隊炸雞店伯母

朴寶劍一直是公認的「美談製造機」，每個曾經和他共事的演員、工作人員說起他都讚不絕口，甚至稱他為「人生中見過最善良的人」。 最近又有不少網友分享他的故事，每一個小小的交集都充滿了善意和溫暖~

最初契機是有人在X（前Twitter）吐槽在咖啡廳兼職時曾遇到喜歡的藝人，因對方態度很差而感到尷尬和難過，引來不少網友分享偶遇明星的經歷。 其中就有一些網友提到朴寶劍，果然不意外，與寶劍相關的故事都是正面的、令人感動的！



網友A透露，媽媽從很久以前就很喜歡寶劍，寶劍服兵役時她剛好在部隊裡的炸雞店工作，有一次寶劍來吃炸雞時媽媽便替他買單。 當時寶劍用非常抱歉和感激的表情說：「伯母~真的真的很感謝ᅲᅲ」從那以後，那一年每到節日寶劍都會特地準備禮物給她，每次在部隊裡碰面都會跑過來撒嬌，有一次見到媽媽正在丟垃圾也主動幫忙拿去丟，當媽媽腿受傷時寶劍非常擔心，還買了很多對身體好的東西給她。

之前就有消息稱朴寶劍的記憶力非常好、拍攝《我是加百列》時在2天內記住了20多個新認識的人的名字，網友A也再次印證這一說法。 A透露，寶劍不僅記得A的名字，連媽媽哪裡不舒服、哪裡受傷都記得清清楚楚，每次見面都會關心地問：「這裡好一點了嗎？ 那裡還會痛嗎？」還會抱抱媽媽，哽咽著說他一直在為她禱告，希望她一定要健康。



타 연예인 언급이긴한데 박보검은 진짜임. 미담왕인 건 알고 있긴 하지만 군복무 할때 부대 안 치킨집에서 우리 엄마가 일했었는데 엄마가 박보검을 예전부터 엄청 좋아했어서 박보검이 치킨 먹으러 왔었을 때 엄마가 대신 결제했었음 그때 보검님이 엄청 미안하고 고마운 표정으로 “어머니~” https://t.co/9izowAsvHt — 오이 (@anxna52) June 25, 2025

網友B接棒表示，寶劍以前住在自家樓下，有一次B不小心把罐子之類的物品掉在地上、發出砰一聲巨響，覺得很抱歉於是安安靜靜躲著。 大概過了30分鐘，朴寶劍很有禮貌地來按門鈴，說他聽到一聲巨響然後很安靜，擔心發生什麼事所以來看看。

因為住在上下層偶爾會遇到，網友B總是忍不住偷瞄、又出於禮貌努力假裝不認識，寶劍則總是帶著燦爛的笑容，還主動打招呼。 網友B對寶劍的印象：「真的超級超級超級超級帥氣！牙齒也很美，在發光。」



맞아 이분 옛날에 우리집 아랫층에살앗는데 내가 항아린지뭔지 ㅈㄴ쿵소리나게떨구고 죄송해서 쥐죽은듯이잇엇는데 한 30분? 뒤에 큰소리낫는데 조용하길래 뭔일잇나싶어서 와밧다고 정중하게초인종을띨롱누르심

그리고 존나 존나 존나 존나잘생걋어 https://t.co/qgPOr6FyFv — 덩부 (@rmvollui) June 25, 2025

網友C則透露了另一個低調美談。 有一次C和朋友喝得爛醉各自回家，朋友下公車後找不到回家的路於是叫爸爸出來接，見到爸爸後就斷片了。 隔天爸爸說，昨天背著朋友回家時有個男生一路跟在後面，爸爸問他是誰，男生就非常有禮貌地走過來說：「請問您和這位女士是什麼關係？」得知是父親之後，男生鬆了一口氣：「那就好，我剛剛是擔心她有事所以才跟著看著，抱歉打擾了。」然後就離開了。

朋友爸形容那位男生「長得像演員一樣帥氣」，如果朋友沒醉成這樣，真的很想把他招來當女婿XD結果過了好一陣子，朋友爸看到朴寶劍出現在電視上，驚訝道：「欸？ 就是那個人耶？」



나두 믿거나말거나 박보검썰하나이쑴

나랑 친구랑 술진탕마시고 나도 친구도집에가쑴 근데 친구가 버스내려서 집을 못찾아서 아빠한테 전화해서 아빠가 데리러나옴 친구는 아빠만나고나니까 블랙아웃됨

다음날 아버지가 하신말

어제 너 들쳐업고 가는데 웬남자놈이 졸졸따라오더라 https://t.co/0CeMaxssSV — 냠냠파워 (@1aqz2swx3dec) June 26, 2025

此外，朴寶劍今年初憑Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》裡的「梁寬植」角色收穫大量好感、再創事業高峰，與金所泫、李相二等合作主演的《健將聯盟》目前正在熱播，劇情熱血又輕鬆，寶劍為飾演拳運動員擊而增肌的身材也有目共睹，收視率穩定上升中！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞