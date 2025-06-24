「蹭亡者也不手軟？」韓媒拿金賽綸對比素人美女，韓網炸鍋：你是有多想博流量？

MBC綜藝節目《出生即冒險4》在6月22日播出的最新一集中，藝人旗安84與成員們在「茶馬古道」探訪中國雲南的納西族山村，該集收視率一度飆破7.4%，再次證明節目的高人氣。 然而，節目中登場的一對「納西族美女姊妹」雖然迅速成為熱門話題，卻也引發韓國網友對媒體報導方式的強烈不滿。

節目中，旗安84為了清洗衣物來到山村的洗衣台，意外與一對納西族姊妹相遇。 姊姊以自然笑容與立體五官驚艷亮相，瞬間在SNS與網路論壇掀起熱議。

根據節目介紹，該女子名叫「Gaojie」，曾主修飯店經營，畢業後為幫助父母務農而返鄉生活。 旗安84一行人更受邀到她們家中共進晚餐，深入體驗當地「三對父母」的特殊大家族文化。 觀眾大讚：「比紀錄片還真實」、「這情節連電視劇編劇都寫不出來」。



然而，韓國媒體為流量以「神似故金賽綸的納西族美女」為標題進行報導，立刻引發眾多網友不滿。 他們認為這種「蹭熱度」手法完全不尊重已故藝人，也與實際情況毫無關聯，紛紛斥責：「幹嘛硬要拿已故的金賽綸來炒新聞？」、「完全不像，硬扯她幹嘛？」、「拜託，她又不是金賽綸，而且人家都去世了，怎麼可以這樣消費？」、「哇，記者真的很無恥，為了點擊率竟然利用死者的名字」、「媒體真的太過分了，就這麼想要賺點閱率嗎？ 完全沒把對故人的尊重放在眼裡」、「網友不背鍋，是你們自己想蹭熱度，卻非要說是網友認為像」等。



許多網友指出，即便節目本身無意為之，但媒體選擇將焦點放在與已故藝人的比較上，是一種對死者的不尊重行為。 甚至有評論直指：「這已經不是新聞，是流量操作的悲劇」。

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