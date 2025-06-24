全智賢與經紀公司合約到期不續約！Disney+新劇《暴風圈》即將公開

知名韓國女演員全智賢確定即將離開目前所屬經紀公司「IEUM HASHTAG（이음해시태그）」。

根據該公司6月24日的消息表示，與全智賢的專屬合約即將到期，雙方經過充分協議後，決定不再續約，友好「分手」。

IEUM HASHTAG是由前文化倉庫代表金善貞創立的娛樂公司，全智賢自2022年起與該公司合作至今。 她在近年來依然保持高人氣，演出作品備受矚目。

與此同時，全智賢也即將透過Disney+原創韓劇《暴風圈》回歸小螢幕，引發粉絲熱烈關注。 《暴風圈》是一部融合諜報、愛情與懸疑元素的全新韓劇，以現代韓國為背景，講述事業有成的外交官、前駐美大使徐聞柱（全智賢 飾），和一名國際特工白山湖（姜棟元 飾）之間的故事，揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相。 該劇由電影《下女誘罪》及《分手的決心》編劇丁瑞慶執筆，2024話題作《淚之女王》導演金熙元執導，愛情+諜戰，還有高顏值CP全智賢+姜棟元，很難不讓人期待。 這是全智賢與姜棟元首次合作，兩人皆為韓流代表性演員，此劇也成為2025年最受期待的韓劇之一。



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