【K社韓國小百科】韓立法推進「每週4.5日工作制」禁止下班後聯絡&免費加班，兌現李在明總統競選承諾

韓國雇佣勞動部本月19日向國政企劃委員會提交了引入4.5天工作制的業務報告，計畫在今年下半年制定《縮短實際勞動時間支援法》，目標在2030年將韓國的平均勞動時間降到OECD平均水準以下。

三年三階段路線圖公開

韓國新任總統李在明在競選期間承諾將每周工作時間從目前的5天縮短至4.5天，到2030年將年平均工作時間從2024年的1859小時縮短至1717小時。 為此，主管部門雇傭勞動部已迅速啟動計畫制定。

雇佣勞動部提出三大戰略：推行每週4.5小時工作制，杜絕無償勞動，保障休息。 根據中長期路線圖，韓國將分三年、三階段陸續實現多項目標，其中今年下半年要完成的工作包括制定《縮短實際勞動時間支援法》，為施行「每週4.5天工作制」的企業提供補貼等支援，建立彈性上下班制度（時差出勤制）與居家辦公的法律依據，立法保障使用年假不受不利對待，立法保障下班後拒絕聯絡的權利（俗稱「下班後KakaoTalk禁止法」）。

2026年進入第二階段，將立法禁止「總額薪資制」以避免無償勞動，立法允許勞工申請彈性工作、重新配置工時，立法允許育兒期勞工可按小時使用年假，制定休假儲蓄制度的相關法律。 2027年開始進入當前計劃的最後階段，將透過社會對話討論評估週每週4.5日工作制的成效與擴散方案，持續監測現場狀況，並運營匿名舉報中心、推進專案稽查等等。



具體方案探討

為實現每週4.5日工作制，勞動雇佣部正考慮多種方案，其中一個是縮短法定工時。 目前韓國法律規定勞工的法定工時為每週40小時，另外可加班最多12小時，也就是企業目前最多可要求員工每週工作52小時。 政府正在考慮的方案之一，就是將此工時減少4小時，改為每週48小時制。 另外也有不修法的方案，例如促進使用年假等。

對於執行每週4.5日工作制的企業，政府將提供稅額抵免等優惠，並在招聘新員工時提供人事費用補助，相關預算計劃從2026年開始，分4年共編列835億韓元。 對於執行彈性工作製的企業，也將考慮提供行政與財政上的支持優惠。

關於禁止「總額薪資制」，政府決定修訂《勞動基準法》，要求僱用方承擔記錄勞動時間的義務。 「總額薪資制」是指在難以計算勞動時間的情況下，將加班、夜間及假日工作津貼等納入固定薪資一併支付。 但即使在能測量勞動時間的工作場所，此制度也遭到濫用，勞工團體因此指出它是造成「長時間無償勞動」的原因。

對於提高年假使用率，將放寬年假取得條件，從現行「在職滿1年以上」調整為「滿6個月以上」，並推動年假儲蓄制及按小時計算年假制。

有關高齡者持續就業的問題，政府報告指出，將不以「退休後再聘」為重點，而是聚焦於「延長法定退休年齡」，並計劃在年內推動修法。



各界批評：不切實際、恐阻礙就業

韓國企業界人士認為雇佣部的業務報告是「與現場脫節的構想」，若在未提升生產力的情況下減少工時，可能導致生產力下降與人事成本增加，對企業運營與勞動現場造成混亂，尤其令中小企業、個体經營者和非正規勞動者受到損害。

對於禁止「總額薪資制」，企業界也擔憂在專業職、營業職等難以計算勞動時間的職群中，可能導致勞資爭議擴大。 法院也認為，在勞資雙方同意、不對勞工不利等條件下，部份總額薪資制是合法的。

江原大學法學專業研究所教授金熙成強調：「若不考慮各產業特性及勞動生產力，僅從制度面改變，只會增加企業負擔，反而會減少就業。」

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