【K社韩国小百科】韩立法推进「每周4.5日工作制」禁止下班后联络&免费加班，兑现李在明总统竞选承诺

韩国雇佣劳动部本月19日向国政企划委员会提交了引入4.5天工作制的业务报告，计画在今年下半年制定《缩短实际劳动时间支援法》，目标在2030年将韩国的平均劳动时间降到OECD平均水准以下。

三年三阶段路线图公开

韩国新任总统李在明在竞选期间承诺将每周工作时间从目前的5天缩短至4.5天，到2030年将年平均工作时间从2024年的1859小时缩短至1717小时。 为此，主管部门雇佣劳动部已迅速启动计画制定。

雇佣劳动部提出三大战略：推行每周4.5小时工作制，杜绝无偿劳动，保障休息。 根据中长期路线图，韩国将分三年、三阶段陆续实现多项目标，其中今年下半年要完成的工作包括制定《缩短实际劳动时间支援法》，为施行「每周4.5天工作制」的企业提供补贴等支援，建立弹性上下班制度（时差出勤制）与居家办公的法律依据，立法保障使用年假不受不利对待，立法保障下班后拒绝联络的权利（俗称「下班后KakaoTalk禁止法」）。

2026年进入第二阶段，将立法禁止「总额薪资制」以避免无偿劳动，立法允许劳工申请弹性工作、重新配置工时，立法允许育儿期劳工可按小时使用年假，制定休假储蓄制度的相关法律。 2027年开始进入当前计划的最后阶段，将透过社会对话讨论评估周每周4.5日工作制的成效与扩散方案，持续监测现场状况，并运营匿名举报中心、推进专案稽查等等。



具体方案探讨

为实现每周4.5日工作制，劳动雇佣部正考虑多种方案，其中一个是缩短法定工时。 目前韩国法律规定劳工的法定工时为每周40小时，另外可加班最多12小时，也就是企业目前最多可要求员工每周工作52小时。 政府正在考虑的方案之一，就是将此工时减少4小时，改为每周48小时制。 另外也有不修法的方案，例如促进使用年假等。

对於执行每周4.5日工作制的企业，政府将提供税额抵免等优惠，并在招聘新员工时提供人事费用补助，相关预算计划从2026年开始，分4年共编列835亿韩元。 对於执行弹性工作制的企业，也将考虑提供行政与财政上的支持优惠。

关於禁止「总额薪资制」，政府决定修订《劳动基准法》，要求雇用方承担记录劳动时间的义务。 「总额薪资制」是指在难以计算劳动时间的情况下，将加班、夜间及假日工作津贴等纳入固定薪资一并支付。 但即使在能测量劳动时间的工作场所，此制度也遭到滥用，劳工团体因此指出它是造成「长时间无偿劳动」的原因。

对於提高年假使用率，将放宽年假取得条件，从现行「在职满1年以上」调整为「满6个月以上」，并推动年假储蓄制及按小时计算年假制。

有关高龄者持续就业的问题，政府报告指出，将不以「退休后再聘」为重点，而是聚焦於「延长法定退休年龄」，并计划在年内推动修法。



各界批评：不切实际、恐阻碍就业

韩国企业界人士认为雇佣部的业务报告是「与现场脱节的构想」，若在未提升生产力的情况下减少工时，可能导致生产力下降与人事成本增加，对企业运营与劳动现场造成混乱，尤其令中小企业、个体经营者和非正规劳动者受到损害。

对於禁止「总额薪资制」，企业界也担忧在专业职、营业职等难以计算劳动时间的职群中，可能导致劳资争议扩大。 法院也认为，在劳资双方同意、不对劳工不利等条件下，部份总额薪资制是合法的。

江原大学法学专业研究所教授金熙成强调：「若不考虑各产业特性及劳动生产力，仅从制度面改变，只会增加企业负担，反而会减少就业。」

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