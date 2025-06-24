「蹭亡者也不手软？」韩媒拿金赛纶对比素人美女，韩网炸锅：你是有多想博流量？

MBC综艺节目《出生即冒险4》在6月22日播出的最新一集中，艺人旗安84与成员们在「茶马古道」探访中国云南的纳西族山村，该集收视率一度飙破7.4%，再次证明节目的高人气。 然而，节目中登场的一对「纳西族美女姊妹」虽然迅速成为热门话题，却也引发韩国网友对媒体报导方式的强烈不满。

节目中，旗安84为了清洗衣物来到山村的洗衣台，意外与一对纳西族姊妹相遇。 姊姊以自然笑容与立体五官惊艳亮相，瞬间在SNS与网路论坛掀起热议。

根据节目介绍，该女子名叫「Gaojie」，曾主修饭店经营，毕业后为帮助父母务农而返乡生活。 旗安84一行人更受邀到她们家中共进晚餐，深入体验当地「三对父母」的特殊大家族文化。 观众大赞：「比纪录片还真实」、「这情节连电视剧编剧都写不出来」。



然而，韩国媒体为流量以「神似故金赛纶的纳西族美女」为标题进行报导，立刻引发众多网友不满。 他们认为这种「蹭热度」手法完全不尊重已故艺人，也与实际情况毫无关联，纷纷斥责：「干嘛硬要拿已故的金赛纶来炒新闻？」、「完全不像，硬扯她干嘛？」、「拜托，她又不是金赛纶，而且人家都去世了，怎么可以这样消费？」、「哇，记者真的很无耻，为了点击率竟然利用死者的名字」、「媒体真的太过分了，就这么想要赚点阅率吗？ 完全没把对故人的尊重放在眼里」、「网友不背锅，是你们自己想蹭热度，却非要说是网友认为像」等。



许多网友指出，即便节目本身无意为之，但媒体选择将焦点放在与已故艺人的比较上，是一种对死者的不尊重行为。 甚至有评论直指：「这已经不是新闻，是流量操作的悲剧」。

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