BABYMONSTER下月以復古風回歸！6人組進行活動，Rami因健康問題將暫時缺席！

YG娛樂在今日（23日）公開女團 BABYMONSTER 將在下月1日發行新單曲〈HOT SAUCE〉。

公開的海報中，BABYMONSTER 調皮的表情和自由奔放的手勢，吸引大眾的視線。特別是利用復古原色的造型，用現代手法重新詮釋1980年代的嘻哈感性。



梁鉉錫總製作人曾預告說：「希望大家能愉快地度過今年夏天，所以準備了禮物，這是中毒性很強的80年代中後期的嘻哈歌曲。」繼這次回歸之後，計畫在9月發行第二首單曲，10月發行全新迷你專輯。

而這次〈HOT SAUCE〉的活動由 Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rora、Chiquita 6人進行，5月YG娛樂曾公告 Rami 因健康問題，將無法參加從5月17日新加坡演唱會開始，持續到6月底的亞洲巡演行程。這此的回歸 Rami 也沒有參與，對此YG娛樂表示：「Rami 為了恢復還需要充分的時間，這是把藝人的健康放在第一位的決定，希望大家多多諒解。為了 Rami 的恢復和 BABYMONSTER 的活動，今後也會盡全力進行支援。」希望可以早日康復啊 ㅠㅠㅠㅠ



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