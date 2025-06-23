《未知的首爾》EP.10 朴寶英好不容易回到正軌，朴珍榮令人絕望的遭遇！收視再創新高、結尾觀眾哭爆

（有雷）tvN X Netflix 熱門韓劇《未知的首爾》第10集，柳未知（朴寶英 飾）和李昊洙（朴珍榮 飾）一起拯救了陷入困境的羅莎食堂老闆娘，卻迎來新的大危機。



羅莎食堂老闆娘玄上月（元美京 飾）悲傷的過去被完全揭開，未知和昊洙的善意幫助與信任守護了老闆娘的權益，帶來深深地感動。

第10集收視率也再度刷新了自身心新高紀錄，首都圈平均8.5%（最高9.7%），全國平均7.7%（最高8.7%），拿下同時段所有頻道的冠軍一位，更成功吸引大量20代女性觀眾聚焦螢幕前，共鳴感極強。



在未知和昊洙的溫暖幫助下，羅莎老闆娘鼓起勇氣，慢慢說出自己其實是玄上月的過去。她們都是孤兒院出身，珍視著彼此。金羅莎失手殺害了一直對自己施暴的丈夫，玄上月為她頂罪而入獄。之後兩人互換名字，玄上月順利工作，養活著兩人的家，而最終罹癌、生命走到盡頭的金羅莎，懇求玄上月以自己的名字活下去。無法拒絕摯友最後的請求，玄上月以金羅莎之名行善積德至今，也一直繳錢到特殊機構照顧著羅莎的兒子。



之後，昊洙透過金羅莎留下的公證遺囑、不動產登記、贈與契約等文件主張玄上月無罪，並藉由媒體讓世人了解兩人的故事，成功扭轉輿論。此外，曾受惠於「金羅莎獎學金」的學生們也自發撰寫請願書聲援，未知親自拜訪受獎者、收集請願書，讓劇情更加溫馨感人。三人像讀詩般細細體會彼此充滿隱喻與空白的人生，連觀眾都深受感動。



正當事情看似告一段落，昊洙卻面臨新的試煉。原本還能聽見的一邊耳朵突然失聰。突如其來的寂靜令他驚慌失措，這一幕讓所有觀眾都哭爆啦～～～。不要奪走他的聽力，切拜！TAT





（這個禮拜就要完結啦～～～全12集）

另一邊，柳未來（朴寶英 飾）在首爾偶遇草莓農場合夥人韓世振（柳慶秀 飾），度過一段愉快時光。為了害怕新開始的柳未來，韓世振特意讓她見到那些辭職、重新出發的人們，傳遞溫暖。特別是韓世振還提出是否願與他一同赴美的意外提議，讓柳未來感到驚訝。柳未來究竟會做出什麼選擇，也引發關注。



《未知的首爾》第11集將於28日晚間9點20分播出，隔天將迎來第12集大結局。



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