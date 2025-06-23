BABYMONSTER下月以复古风回归！6人组进行活动，Rami因健康问题将暂时缺席！

YG娱乐在今日（23日）公开女团 BABYMONSTER 将在下月1日发行新单曲〈HOT SAUCE〉。

公开的海报中，BABYMONSTER 调皮的表情和自由奔放的手势，吸引大众的视线。特别是利用复古原色的造型，用现代手法重新诠释1980年代的嘻哈感性。



梁铉锡总制作人曾预告说：「希望大家能愉快地度过今年夏天，所以准备了礼物，这是中毒性很强的80年代中后期的嘻哈歌曲。」继这次回归之后，计画在9月发行第二首单曲，10月发行全新迷你专辑。

而这次〈HOT SAUCE〉的活动由 Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rora、Chiquita 6人进行，5月YG娱乐曾公告 Rami 因健康问题，将无法参加从5月17日新加坡演唱会开始，持续到6月底的亚洲巡演行程。这此的回归 Rami 也没有参与，对此YG娱乐表示：「Rami 为了恢复还需要充分的时间，这是把艺人的健康放在第一位的决定，希望大家多多谅解。为了 Rami 的恢复和 BABYMONSTER 的活动，今后也会尽全力进行支援。」希望可以早日康复啊 ㅠㅠㅠㅠ



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