終於等到了！人氣女團 BLACKPINK 時隔2年8個月發布新歌，將在下月高陽演唱會上首次公開！

終於可以聽到新歌了！！

今日（23）BLACKPINK 的經紀公司YG娛樂23日表示：「BLACKPINK 將在7月5日、6日在高陽綜合運動場主體育場舉行的演唱會上，首次公開新歌舞台。」



這是 BLACKPINK 時隔2年8個月推出新歌，雖然日程、歌名、主題等都蒙著神祕面紗，但是受到全世界粉絲們的極大關注。再加上梁鉉錫總製作人日前正式宣佈他們即將回歸，與海外著名導演在韓國拍攝 MV 等消息傳開後，也讓人非常好奇！

YG娛樂方面表示：「對於這次的新曲發表方式進行很多討論，決定在具有與粉絲們再次成爲一體的〈DEADLINE〉巡演第一個出發點的高陽演唱會上首先展示，關於發行日期的詳細訊息將在不久後正式向大家公開。」BLACKPINK 此前發表的每首歌曲都刷新各種新紀錄，成爲代表 K-POP 的女團，這次的完整體回歸，會書寫什麼樣的新歷史也備受期待！



另外，BLACKPINK 將從7月高陽公演開始，在16個城市進行31場世界巡演。他們將在洛杉磯、芝加哥、多倫多、紐約、巴黎、米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、布拉坎、新加坡、東京、香港等世界各地的體育場級場館進行演出。



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