金鍾旼上節目分享與新婚妻子的「二胎計劃」：目前想要一女一子，希望孩子長得像我

搞笑藝人金鍾旼（45歲）在今年4月迎娶小自己11歲的企業家女友，在出演KBS2《屋塔房的問題兒童們》時談到了自己的二胎計劃。

金鍾旼表示：「目前的計劃是打算生兩個孩子。」對此，朱宇宰問：「不論男女都可以嗎？」金鍾旼則回答：「我希望是女兒、兒子這樣。我會在意是兒子還是女兒。」讓現場所有人都驚訝不已。宋恩伊說：「一般都會說不在意的啊。」語氣中帶著些許驚訝，金鍾旼則補充說：「我是希望是女兒跟兒子都有。」



金鍾旼展現決心說：「度完蜜月後會正式開始努力。」對此，金淑困惑地問：「正式開始什麼？」金鍾旼回答：「會開始管理身體，保養健康、戒酒、好好睡覺，會成為一個健康的爸爸。」

當提到「蜜月寶寶」時，金鍾旼說：「那樣有點……感覺像是醉酒的結果。」引來笑聲。梁世燦補充說：「姜在俊和李恩亨夫妻當初也是準備懷孕，姜在俊還減肥、很努力，但最後卻是喝酒後就懷上了。」讓現場笑聲不斷。

金鍾旼還說：「孩子的外貌應該會混合，但我希望能像我，應該會很神奇。」這番話引來洪真慶負面的反應：「你真是個自私的人耶。」金淑則幫腔說：「鍾旼年輕時算是很帥的。」

▼當天，金鍾旼還分享了新婚的美好感想，表示：「真的很好，早上可以擁抱在一起，感覺很溫馨。」並補充道：「身體這樣貼在一起的感覺很好，很有安全感。」



宋恩伊問起金鍾旼的妻子是怎麼樣的人時，金鍾旼表示：「她是個很好的人，說話很溫柔，也很懂我（很能理解我）。即使我有時候讓人感到煩躁，她也能好好忍耐。即使我結巴，她也會耐心等我說完。」他流露出滿滿的愛意。

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