Super Junior 20週年回歸前夕，希澈終於重啟IG！首Po就是Super Junior！

「韓流帝王」Super Junior（利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢）20週年回歸時間就在7月，去年11月就關閉IG的希澈，近日總算重啟！

希澈去年11月關閉IG，IG最後貼文就是去年19週年Super Junior全員合體直播後的合照，當時希澈寫下：「我們20週年巡演見。」過不久希澈關閉IG，真的等到了20週年之際才重啟。當時雖然有粉絲E.L.F.擔心希澈怎麼了，但也有E.L.F.認為希澈只是想專心準備20週年活動罷了。



近日希澈重啟IG，ID從「kimheenim」改成「heenim」，自我介紹欄寫著「SUPER JUNIOR 20th」，首Po就是Super Junior。要知道，希澈雖然因腳傷舊疾，並不是每場Super Junior活動都能參與，但他單獨上綜藝都經常提到Super Junior，也不時力挺成員各自活動，在許多細節也能看出他多重視Super Junior。希澈的首Po即播畢的20週年Super Junior團綜《Woke Up to Super TV》合照（但滑到第二張可能會嚇到XD），底下厲旭留言「哥買給我的電視我有好好看」，和希澈同是83年生好友的演員李相燁說「想你了」，從小到大的髮型師好友建熙留「welcome」，可見知不止E.L.F.們，希澈身邊好友也都關心著希澈。



▼旅日的建熙不曉得在這期間是不是也很想希澈，5月就曾發和希澈的舊照懷念



希澈後續的更新依舊是Super Junior，有《Woke Up to Super TV》「83Line」和利特的合照，還有83和D&E的合照，他稱利特和自己是「T&C」。有趣的是，希澈回歸後清空追蹤，目前只追蹤了利特和銀赫，大家都很好奇為什麼，是不是想和利特另類放閃，銀赫只是煙霧彈（造謠），利特的IG近日也突然追蹤人數從84變83（其實現在又降到82了）……



雖然希澈追蹤只追了兩人，但他可是發了所有人的20週年紀念專輯首波宣傳照呢！愛護Super Junior與成員的那顆心不言而喻。



Super Junior 20週年紀念專輯《Super Junior25》就在7月8日正式發售，目前已在各大通路預購中。Super Junior發行專輯回歸活動，還有接下來的世界巡迴演出，希澈都會參與，E.L.F.們都期盼不已。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞