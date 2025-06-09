丁一宇上节目分享悲伤过往：「27岁时被诊断出脑动脉瘤」在公众场合忍不住放声痛哭

演员丁一宇透露在事业蒸蒸日上的辉煌阶段，被诊断出脑动脉瘤后，在海外崩溃大哭的经历，令人动容。

昨天播出的TV朝鲜综艺节目《食客许英万的白饭旅行》中，丁一宇作为嘉宾出演。

丁一宇分享道：「明年就是我出道20周年了。自2006年透过情境喜剧《不可阻挡的High Kick》出道后，一年拍两部作品，事业蒸蒸日上，却在27岁那年被诊断出脑动脉瘤。」代表作品还有《49天》、《拥抱太阳的月亮》、《灰姑娘与四骑士》...等热门韩剧。



他接著说：「那时正值我二十几岁、工作运最旺的时期，真的觉得眼前一片黑茫茫。心想『明天会怎样都不知道，不如先出发（旅行）一趟吧』。」就这样去了三次圣地亚哥朝圣之路。

他提到，当他在圣地亚哥大教堂参加朝圣者弥撒时，忍不住放声痛哭。丁一宇说：「我也不知道自己为什么哭得那么厉害，真的是嚎啕大哭。外国朋友问我还好吗，但在那样大哭一场之后，我的心反而平静了许多。」

目前，丁一宇即将睽违两年，透过KBS周末剧《华丽的日子》回归。



他表示：「为了演这部戏减了5公斤，还是工作时最开心。以前是妈妈帮我管理财务，但从二十几岁后期开始，我自己负责收入管理，结果换我管之后就存不了什么钱。」话语间也引发现场一片笑声。

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