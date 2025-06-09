时隔10年二搭！《扑通扑通LOVE》金瑟琪＆尹斗俊合作新剧《猫扶养权战争》，饰演结婚5年的夫妻！

时隔10年金瑟琪和尹斗俊以离婚危机的夫妇登场？这剧情让人有点期待呢 XD

今日（9）根据韩媒 xportsnews 报导，金瑟琪和尹斗俊将出演tvN独幕剧《猫扶养权战争》（냥육권 전쟁）。



《猫扶养权战争》是去年徵集活动当选的作品，讲述处於离婚危机的夫妻，就像子女一样猫的抚养权发生矛盾的故事。据悉，金瑟琪和尹斗俊饰演结婚5年的夫妻，因为不孕而领养流浪猫，他们像家人一样生活，但最终决定离婚的人物。

特别是金瑟琪和尹斗俊在2015年曾合作过穿越浪漫喜剧《扑通扑通LOVE》，该剧讲述高三少女张丹菲（金瑟琪 饰）与朝鲜时代世宗大王李裪（尹斗俊 饰）之间的恋爱罗曼史。他们在剧中展现与众不同的默契度，受到观众喜爱，但因为只有2集，当时有不少观众都直呼「看不够、太少了」。



金瑟琪虽然演技很好，但...比较可惜的是近年作品并不多，上一部戏剧作品是《依法相爱吧》；而尹斗俊近年则是以团体 Highlight （BEAST）活动为主。两位终於又要拍戏，也让不少网友纷纷表示：「好期待二搭」、「这个组合我一定要看」、「怎么又是独幕剧，想看长一点」、「竟然已经过了10年吗」等等。



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