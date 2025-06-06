《24小時健身俱樂部》李濬榮＋鄭恩地終演感想：充滿意義與挑戰的作品，祝福大家身心都能健康

直到最終回都發揮了團隊合作的KBS 2TV電視劇《24小時健身俱樂部》在日前完整播畢了。這部作品主要表達的是透過鍛鍊身心，相關人物都有一步步的成長，相當豐富又多元化的劇情，讓觀眾們又哭又笑。尤其劇中的館長李濬榮與學員鄭恩地，與其他演員們的化學效應更是本劇的一大魅力。

在劇中飾演健身狂魔都館長的李濬榮，跳脫了帥氣外型而變身為嶄新的他，讓觀眾們大讚他的搞笑演出功力，李濬榮表示自己為了《24小時健身俱樂部》這部作品非常努力做了準備，所以沒有遺憾，似乎也證明了自己可以演出這樣的角色，他也相當感謝大家的支持，不管是崩壞的樣子，或者是全身肌肉的樣子，都是他與眾不同的挑戰。



李濬榮也表示自己印象最深刻的場面，是與所有健身房家人們一起登場的時候，她表示所有共同演出的演員們都相當溫暖熱情，也很有創意，大家互相依靠與引導，相處很愉快，留下相當深刻的回憶。而女主角鄭恩地在劇中則是飾演一位剛踏上健身之路上班族小資女，她表示這部作品給了她挑戰的勇氣，也是一部她相當感謝的作品，並且相當開心能夠與一群好人們一起工作。



鄭恩地表示自己印象最深刻的台詞就是「我們的身體就刻畫著我們的生活」，還有在第一集的時候，前男友要求分手的時候，她說「就這樣離開的話，我將一輩子都抱著好奇，也不知道原因，只會一直想著我們交往的每一瞬間，自己反省著自己。」她也表示當她說出這句台詞時也感到非常心痛，即使放在現實生活，對這句話也相當有共鳴。



鄭恩地更表示，透過主演羅美蘭的生活，發現除了身體上的健康外，心理健康也是很重要的，也感謝大家支持到最後，祝福大家身心都能健康。



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