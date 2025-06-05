【韩网热门】元斌25岁欧洲旅行vlog + 20代巅峰颜值动图，网惊叹「浓颜深邃却少年感十足」

近日有网友分享演员元斌年轻时在欧洲旅行的模样，感慨道：真的是看著看著就会笑出来...

当时是2001年，24周岁的元斌为咖啡品牌「French Cafe」拍摄广告，前往捷克首都布拉格和义大利展开欧洲之旅，「只是走在路上」、「只是搭乘火车」居然都可以如此帅气：







还附上另外几张元斌20代时期的动图，可以点进原文欣赏！







韩国网友评论：

1. 只看动图都忍不住笑出来

2. 还会再出现像元斌一样的美男吗？

3. 韩半岛最高美男...

4. 真的是跟审美取向无关的帅气

5. 五官深刻清晰，却没有一丁点油腻的感觉

6. 阿拉伯类型的长相，却十分清纯，笑起来还有调皮少年的气质

7. 元斌虽然五官深邃，却不是那种「炯炯有神」的类型，眼神中仿佛藏著许多故事

8. 不止长得帅气，笑起来还淳朴开朗、看著傻乎乎的，更有魅力了

9. 在电影《杀手公司》里的少年感真的不得了ᅲ

10. 当时就觉得他很好看，现在来看也超级帅气

11. 第一次见到他时真的备受震惊：「地球上居然存在这样的王子！」在我心里，他就是当时的车银优、帅哥的代名词ᅮᅮᅮ

12. 第一次在电视剧看到他时，身为「张东健派」的妈妈和「郑雨盛派」的我首次达成共识，真的超激动，认为他不仅现在帅，以后上年纪还会更帅

13. 长得帅、演技好、性格也温和，真的是我理想型

14. 求求你回来拍戏吧ᅲᅲᅲᅲᅲᅮ

出处：https://theqoo.net/hot/3770646835

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