爆出恋爱绯闻后首度同框！GD惊喜亮相Sana主持的综艺，两人互动吸引大家关注！

GD（G-Dragon、权志龙）又出演综艺啦！期待5日公开！

近日，YouTube 频道「일일칠 - 117」公开 GD 出演的《Dex 和 Sana 的冰箱》预告片！



影片中，GD 在自我介绍后，Dex 就拿著花束走进来说：「我的王！哇～我好紧张！完蛋了。」GD 问了 Sana（1996年出生）和 Dex（1995年出生）是几年生后，GD 也表示自己是1994年的 XD 活跃了现场气氛。



要制作奶昔的 Sana 开玩笑说：「不好喝的话就是哥哥们说的哦！」GD 说：「不管做什么，都会 Shy Shy Shy 地喝下去。」之后 Sana 拿了围裙要给 GD，他也淘气地拿围裙当头巾和围兜兜，展谢亲切的面貌！



此前，GD 在自己的 IG 限时动态上传了酷玩乐团演唱会的认证照，并上传当时作爲嘉宾登场 TWICE 的舞台照片。当时 GD 不是标记 TWICE 的官方帐号，而是标记 Sana 的个人帐号，因此两人传出了恋爱传闻。之后 GD 迅速删除相关贴文，但恋爱传闻却持续扩散，但双方对此尚未表明正式立场。这次两人出现在同一个画面，也吸引人们的关注。



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