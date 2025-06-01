Netflix《鱿鱼游戏》最终季正式预告出炉！李炳宪脱下面具与李政宰正面对峙，6/27全部游戏走向终局

Netflix 於 6 月 1 日公开了《鱿鱼游戏》第三季的正式预告片及第二波剧照，并宣布该季将於 6 月 27 日上线。 本季将延续前两季的剧情，主角成奇勋（李政宰 饰）再次参与游戏，并与负责人（李炳宪 饰）正面对峙。

预告片中，成奇勋带领的反叛失败、好友朴正倍去世，独自回到宿舍的他悲愤大叫：「为什么只留我活口？」张金子（姜爱心 饰）恳求停止游戏，但神秘人显然不会如她所愿，新的游戏包含致命的跳绳、迷宫般的狭窄巷弄，推开门竟是可怕的深渊，恐怖巨型人偶也再一次出现。





李名器（任时完 饰）催促金纯熙（曹柔理 饰）行动起来：「你要坐著等死吗？ 我们必须逃走才能活著！」萨满神婆「仙女」激怒奇勋，奇勋想给她一拳，然而手臂已被拷在床架上。



奇勋穿著带有数字「456」的西装走进神秘人的房间，上一季曾化名「吴宁一」的负责人黄仁昊（李炳宪 饰）脱去面具，问道：「456号，你对人还有信心吗？」



同时公开的剧照展现了各参赛者在不同情境下的情感，包括姜大虎（姜河那 饰）、李名器、赵贤珠（朴成焄 饰）、朴容植（梁东根 饰）、张金子、金纯熙、南奎（卢载沅 饰）等。 奇勋以锐利的眼神凝视某人，黄仁昊穿著带有数字「132」的西装，令人对他的故事感到好奇。





朴璟硕（李阵郁 饰）捂著腹部与粉红警卫对峙，令人好奇他能否在反叛遭到镇压后存活下来。 黄俊昊（魏化儁 饰）手持画有「○△□」标志的游戏邀请卡，是否已找到新的线索？ 姜霞（朴圭瑛 饰）扔掉粉红警卫面具、举枪瞄准，预示她也将经历难以预料的事件。



《鱿鱼游戏》第三季将於6月27日（周五）通过Netflix全球同步上线，震撼人心的庞大故事终於要迎来终章！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻