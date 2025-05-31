是成功的粉絲！《Biong Biong地球娛樂室3》李恩智終於和蘇志燮見面，還一起重現《對不起，我愛你》名場面！

近日，蘇志燮和孔明作為嘉賓出演李恩智主持的廣播節目《李恩智的歌謠廣場》，忠實粉絲與偶像相遇，吸引大家的視線！

李恩智也在 IG 分享和蘇志燮的合照，公開的照片中，李恩智站在蘇志燮旁邊，害羞地比著愛心，另一張則是蘇志燮從背後擁抱她！李恩智表示：「我拜託想再現斑馬線場景，他一口就答應了，感謝《無赦之仇》Team。」此外，她還從蘇志燮那裡收到的《對不起，我愛你》OST 的簽名 CD，真的是成功的粉絲了！



而李恩智在《Biong Biong地球娛樂室3》表達對電視劇《對不起，我愛你》的熱愛，除了向成員們詳細說明劇情外，還完美詮劇中名場面。隨著節目成爲話題，掀起了追劇熱潮，《對不起，我愛你》在 OTT 平台上逆襲，進入前10名，過了20年的電視劇登上人氣排行榜是非常罕見的事情。



另外，《無赦之仇》由蘇志燮、許峻豪、安吉強、孔明、秋泳愚（秋英宇）等人主演，該劇改編自同名網路漫畫，講述自斷阿基里斯腱而離開黑社會的南基準（蘇志燮飾），在擔任組織二把手的弟弟南基碩（李浚赫飾）死亡後，他睽違11年重返組織只為幫弟弟復仇的故事。將在6月6日於 Netflix 上線。



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